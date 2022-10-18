Стало известно о планах Уганды поставлять электромобили в РФ

Посол Уганды в России Мозес Кизиге сообщил о готовности государства в дальнейшем осуществлять поставки собственных электромобилей в Россию, передает РИА Новости.
«Однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию», — подчеркнул Кизиге.
Он также указал на заключение соглашения с «Камазом» о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок.
По словам дипломата, Уганда открыта к сотрудничеству с автоконцернами из РФ.
Разрабатывает электромобили в Уганде государственное предприятие Kiira Motors. Оно было создано в 2007 году.
Ранее председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш сообщил о намерении Исламской Республики сотрудничать с российской стороной. Речь идет о заключении договора с компанией «АвтоВАЗ», который предполагает совместное производство автомобилей.
До этого стало известно, что иранская компания собирается «захватить» российский рынок. Речь идет о производителе SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile) – он может запустить в России продажи седана Saipa Shahin, который построен на платформе «Тойоты».