Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о планах Уганды поставлять электромобили в РФ

Лера Букина

Посол Уганды в России Мозес Кизиге сообщил о готовности государства в дальнейшем осуществлять поставки собственных электромобилей в Россию, передает РИА Новости.

Стало известно о планах Уганды поставлять электромобили в РФ
Фото: ТАССТАСС

«Однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию», — подчеркнул Кизиге.

Он также указал на заключение соглашения с «Камазом» о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок.

По словам дипломата, Уганда открыта к сотрудничеству с автоконцернами из РФ.

Разрабатывает электромобили в Уганде государственное предприятие Kiira Motors. Оно было создано в 2007 году.

Ранее председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш сообщил о намерении Исламской Республики сотрудничать с российской стороной. Речь идет о заключении договора с компанией «АвтоВАЗ», который предполагает совместное производство автомобилей.

До этого стало известно, что иранская компания собирается «захватить» российский рынок. Речь идет о производителе SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile) – он может запустить в России продажи седана Saipa Shahin, который построен на платформе «Тойоты».

Автоновости,Toyota,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители