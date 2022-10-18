Стало известно о планах Уганды поставлять электромобили в РФ

Посол Уганды в России Мозес Кизиге сообщил о готовности государства в дальнейшем осуществлять поставки собственных электромобилей в Россию, передает РИА Новости.

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«Однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию», — подчеркнул Кизиге.

Он также указал на заключение соглашения с «Камазом» о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок.

По словам дипломата, Уганда открыта к сотрудничеству с автоконцернами из РФ.

Разрабатывает электромобили в Уганде государственное предприятие Kiira Motors. Оно было создано в 2007 году.

Ранее председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш сообщил о намерении Исламской Республики сотрудничать с российской стороной. Речь идет о заключении договора с компанией «АвтоВАЗ», который предполагает совместное производство автомобилей.