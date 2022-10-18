Глава «АвтоВАЗ» подтвердил сроки перезапуска Lada Vesta

Производство Lada Vesta в Тольятти стартует в марте 2023 года, сообщил глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«В следующем году, ориентировочно в марте, мы должны запустить на конвейер производство нашей флагманской модели Lada Vesta», — сказал Соколов на парламентских слушаниях Совета Федерации.
Он также предложил включить в программу льготного кредитования новые социальные категории — пенсионеров и военнослужащих. Соколов также заявил о необходимости законодательного закрепления требований к уровню локализации автомобилей, использующихся в каршеринге. По его мнению, такие сервисы должны включать в себя российские автомобили.
Ранее «АвтоВАЗ» официально сообщил о выпуске в Тольятти первых трех кузовов для Vesta. Уточнялось, что кузова были сварены в рамках пусконаладочного процесса: они использовались для проверки оборудования и вряд ли будут применены на товарных машинах.