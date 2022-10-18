Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

«АвтоВАЗ» начнет производство Lada Vesta в марте

Елена Прошина

Производство Lada Vesta в Тольятти стартует в марте 2023 года, сообщил глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Глава «АвтоВАЗ» подтвердил сроки перезапуска Lada Vesta
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«В следующем году, ориентировочно в марте, мы должны запустить на конвейер производство нашей флагманской модели Lada Vesta», — сказал Соколов на парламентских слушаниях Совета Федерации.

Он также предложил включить в программу льготного кредитования новые социальные категории — пенсионеров и военнослужащих. Соколов также заявил о необходимости законодательного закрепления требований к уровню локализации автомобилей, использующихся в каршеринге. По его мнению, такие сервисы должны включать в себя российские автомобили.

Ранее «АвтоВАЗ» официально сообщил о выпуске в Тольятти первых трех кузовов для Vesta. Уточнялось, что кузова были сварены в рамках пусконаладочного процесса: они использовались для проверки оборудования и вряд ли будут применены на товарных машинах.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Максим Соколов,Коммерсант,Совет Федерации,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители