Глава «АвтоВАЗ» подтвердил сроки перезапуска Lada Vesta

«В следующем году, ориентировочно в марте, мы должны запустить на конвейер производство нашей флагманской модели Lada Vesta», — сказал Соколов на парламентских слушаниях Совета Федерации .

Он также предложил включить в программу льготного кредитования новые социальные категории — пенсионеров и военнослужащих. Соколов также заявил о необходимости законодательного закрепления требований к уровню локализации автомобилей, использующихся в каршеринге. По его мнению, такие сервисы должны включать в себя российские автомобили.