Лимитированную Audi RS 3 разгонят до 300 км/ч

Рекордсмен Нюрбургринга в категории компактных автомобилей — Audi RS 3 — обзавелся лимитированной версий performance. Таких машин выпустят всего 300 штук. У них перекалиброван двигатель, перенастроена коробка передач и расширен список стандартного оснащения. Однако главное — седан и хэтчбек RS 3 performance способны разгонять до 300 километров в час, хотя ускорение до первой «сотни» у них занимает те же 3,8 секунды, что у обычной машины.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Компактная «зажигалка» Audi RS 3 получила версию performance edition, способную разгоняться до 300 километров в час. Небольшую прибавку по сравнению со стандартной машиной, оснащённой пакетом RS Dynamics Package plus (290 км/ч), дало повышение давление наддува с 1,5 до 1,6 бара. Мощность «турбопятерки» 2.5 TFSI на RS 3 performance составляет 407 лошадиных сил (было ровно 400 л.с.), но пиковый момент остался прежний, 500 Нм, хотя он и доступен в более широком диапазоне оборотов. Время разгона до ста тоже не изменилось — 3,8 секунды.

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В трансмиссии по-прежнему используется семиступенчатый «робот» S tronic с двумя сцеплениями; на задней оси стоит штатный механизм RS Torque Splitter, распределяющий тягу между колесами и снижающий тенденцию к недостаточной поворачиваемости. В оснащение RS 3 performance включены опциональные для обычной «эр-эски» керамические тормоза, адаптивные амортизаторы и особая спортивная выпускная система с модифицированным центральным глушителем. Шины — полуслики Pirelli P Zero Trofeo R.

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Отличительная черта модели — матричные светодиодные фары, секции ходовых огней которых в движении создают рисунок гоночного клетчатого флага. При отпирании дверей 15 светодиодов с водительской стороны образуют последовательность цифр «3-0-0», при запирании — надпись «R-S-3». Одновременно на дорогу проецируется хэштег «#RS performance». В салоне — кресла-ковши с комбинированной отделкой микрофиброй Dinamica и кожей «наппа», а также синие ремни безопасности.

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