Какие китайские кроссоверы в России меньше всего теряют в цене

Среди наиболее продаваемых китайских автомобилей в России лидером по сохранности остаточной стоимости через 2 и 3 года эксплуатации стал Haval F7x, который сохранил 78,55% и 76,16% от цены нового автомобиля. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства НАПИ, которое оказалось в распоряжении "Российской газеты".

Фото: Российская Газета Российская Газета

В топ-5 также вошли Chery Tiggo 4 (74,46% и 70,20%), Haval H9 (76,94 и 66,63%), Geely Atlas (71,36%) и Haval F7 (73,96% и 67,70%).

Напомним, с 3 по 9 октября 2022 года в России было куплено 2916 новых легковых автомобилей из КНР, что составляет 30,3% от общего объема.