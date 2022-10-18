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56 минут назад

Новости автомира: китайские кроссоверы на российском рынке, которые меньше всего теряют в цене

Российская Газета

Среди наиболее продаваемых китайских автомобилей в России лидером по сохранности остаточной стоимости через 2 и 3 года эксплуатации стал Haval F7x, который сохранил 78,55% и 76,16% от цены нового автомобиля. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства НАПИ, которое оказалось в распоряжении "Российской газеты".

Какие китайские кроссоверы в России меньше всего теряют в цене
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В топ-5 также вошли Chery Tiggo 4 (74,46% и 70,20%), Haval H9 (76,94 и 66,63%), Geely Atlas (71,36%) и Haval F7 (73,96% и 67,70%).

Напомним, с 3 по 9 октября 2022 года в России было куплено 2916 новых легковых автомобилей из КНР, что составляет 30,3% от общего объема.

Среди китайских марок больше всего жители РФ приобретали автомобилей Chery - 1148 единиц. Далее в рейтинге предпочтений идет Haval (771 шт.). Также среди "китайцев" стоит еще выделить Geely (538 шт.) и Exeed (252 шт.), сообщает "Автостат".

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