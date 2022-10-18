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6 минут назад

Новости автомира: нетрезвые виновники ДТП не получат страховую защиту по ОСАГО

Газета.Ru

Страховые компании имеют право потребовать от виновника пьяного ДТП возместить расходы на ремонт по ОСАГО. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, сообщает агентство РИА «Новости».

Верховный суд: нетрезвые виновники ДТП не получат страховую защиту по ОСАГО
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

«Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной страховой выплаты, если вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного)», — сказано в документе.

Соответствующие правила распространяются и на водителей, которые отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Отмечается, что суд может снизить сумму компенсации, учитывая степень вины и финансовое состояние виновника ДТП.

Новое постановление пленума Верховного суда РФ актуализирует разъяснения с учетом новых норм, предыдущее датируется 2017 годом, указали в агентстве.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков сообщили о подорожании ОСАГО в среднем на 10%. При этом сами автомобилисты отмечают куда более значительное подорожание.

Автоновости,Верховный суд,
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