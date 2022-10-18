Верховный суд: нетрезвые виновники ДТП не получат страховую защиту по ОСАГО

Страховые компании имеют право потребовать от виновника пьяного ДТП возместить расходы на ремонт по ОСАГО. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, сообщает агентство РИА «Новости».

Фото: Александр Вильф/РИА «Новости» Александр Вильф/РИА «Новости»

«Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной страховой выплаты, если вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного)», — сказано в документе.

Соответствующие правила распространяются и на водителей, которые отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Отмечается, что суд может снизить сумму компенсации, учитывая степень вины и финансовое состояние виновника ДТП.

Новое постановление пленума Верховного суда РФ актуализирует разъяснения с учетом новых норм, предыдущее датируется 2017 годом, указали в агентстве.