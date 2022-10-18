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11 минут назад

Новости автомира: выросло число аварий на участках, где установлены стационарные камеры фото- видеофиксации

Motor.ru

Госавтоинспекция России раскрыла актуальную статистику по авариям в разных регионах России. В среднем за три квартала текущего года ситуация с аварийностью критически не ухудшилась, однако удивительно в этой статистике то, что ощутимо выросло число аварий на участках, где установлены стационарные камеры фото- видеофиксации — по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос в некоторых регионах более чем на 50 процентов.

Дорожные камеры не останавливают рост аварийности на дорогах
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов© РИА Новости / Максим Блинов

Лидером по росту аварийности в текущем году стала Иркутская область, там число ДТП увеличилось на 71,4 процента по сравнению с тремя кварталами 2021 года. Также ощутимый рост числа аварий отметили в Челябинской области (+45 процентов) и на Камчатке (+41,7 процента).

Также на 19 процентов выросло число аварий в Московской области. А в самой столице число ДТП немного уменьшилось, но при этом выросло число погибших на 6,5 процента. Аналогичная ситуация наблюдается в Татарстане, там рост смертельных ДТП составил 17,9 процента.

При этом число камер уменьшат не планируют — более того, уже в следующем году патрульные машины ГИБДД будут оснащать мигалками со встроенными камерами, которые смогут фиксировать нарушения ПДД прямо во время движения.

Автоновости,ГИБДД,
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