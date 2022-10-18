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1 час назад

Новости автомира: объявлены цены Lada Niva Travel и Legend с новыми опциями

Motor.ru

АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada Niva Travel и Legend с расширенным списком оснащения, в который включены кондиционер и подогрев передних сидений. Niva Legend'22 с новыми опциями предлагается только в комплектации Luxe и обойдется в 859,9 тысячи рублей без учета скидок по госпрограмме льготного автокредитования. А для Niva Travel кондиционер и подогрев доступны в трех уровня исполнения – цены начинаются от 1 099 900 рублей.

Объявлены цены Lada Niva Travel и Legend с новыми опциями
Фото: LadaLada

Кондиционер и обогрев передних кресел доступен для Lada Niva Travel в исполнениях Comfort, Black и Comfort Off-road. В спецверсии Black внедорожник отличается черной обивкой потолка, черной обивкой сидений с контрастной прострочкой и логотипом спецсерии, легкосплавными дисками черного цвета и колпаком запасного колеса в цвет кузова. Он стоит от 1 126 900 рублей.

Niva Travel Comfort Off-road можно узнать по шинам (установлены покрышки для тяжелых дорожных условий «All-terrain» 215/65 R16), а также наличию шноркеля и обвеса из неокрашенного пластика. Этот вариант оценивается в 1 137 900 рублей без учета программы.

В АвтоВАЗе напомнили, что семейство Niva на данный момент остается на первом месте по продажам в сегменте SUV на российском рынке. С момента возобновления производства в середине июля россияне приобрели около семи тысяч отечественных внедорожников Lada.

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