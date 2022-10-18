УАЗ рассказал о стратегии развития компании до 2035 года

Ульяновский автомобильный завод представил свою новую стратегию развития на ближайшие 10-13 лет. Об этом сообщает FBM.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно опубликованному плану, до 2035 года УАЗ планирует развиваться по трём основным направлениям. Первым станет опция владения автомобилем «по подписке». Сервисы по дистанционной аренде транспорта уже запущены многими другими автоконцернами на российском рынке, а теперь на аналогичной услуге планирует сосредоточиться и УАЗ.

Второе направление для развития завода – дистанционное управление обслуживанием и взаимодействием с клиентами. Скорей всего, сюда входит возможность удаленного оказания сервисных услуг.

Третьим направлением УАЗ назвал «Внедрение ADAS и технологий V2X». Специалисты относят сюда комплекс систем активной безопасности и помощи водителю, а также особые системы по взаимодействию автомобиля с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения.

Кроме того, автозавод поделился планами по разработке полностью электрических транспортных средств. Однако конкретные сроки в компании не озвучили.