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58 минут назад

Новости автомира: Страховщики поменяют цены автозапчастей для ремонта по ОСАГО с 19 октября

Газета.Ruиещё 1

Новый справочник средней стоимости запчастей, по которому рассчитываются выплаты по ОСАГО, начнет действовать с 19 октября. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Страховщики поменяют цены автозапчастей для ремонта по ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Справочник составлен по новым правилам расчета цен с учетом аналогов оригинальных запчастей и учитывает ситуацию на рынке после ухода из России ряда автопроизводителей, сообщают в РСА. По оценкам страховщиков, средняя стоимость запчастей в нем по сравнению со справочниками от 19 сентября изменилась незначительно.

«При этом совокупный рост средней стоимости запчастей по сравнению с версиями этого справочника, составленными до ухода с рынка ряда автопроизводителей, по-прежнему находится на уровне 29%. Этот рост соответствует оценкам автомобильных экспертов, которые оценивали увеличение стоимости запчастей в апреле-мае этого года примерно на 30%», — рассказали в РСА.

Сентябрьские изменения в ОСАГО, введенные Центробанком России, привели к резкому росту цен на полисы. При этом страховщики из-за санкций повсеместно отказывают россиянам в ремонте автомобиля, предлагая несоответствующие реалиям рынка выплаты деньгами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Автоновости,Банк России,
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