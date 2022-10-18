Страховщики поменяют цены автозапчастей для ремонта по ОСАГО

«При этом совокупный рост средней стоимости запчастей по сравнению с версиями этого справочника, составленными до ухода с рынка ряда автопроизводителей, по-прежнему находится на уровне 29%. Этот рост соответствует оценкам автомобильных экспертов, которые оценивали увеличение стоимости запчастей в апреле-мае этого года примерно на 30%», — рассказали в РСА.