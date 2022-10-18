Ущерб от аварии будут считать по новым справочникам с 19 октября

- В сентябре звучало множество опасений, что возможность учета цен аналогов оригинальных запчастей приведет к значительному снижению цен в справочниках. Сегодня мы видим, что оно находится в пределах 3%. При этом количество позиций в справочнике, по которым средняя цена сформирована с учетом цен на аналоги, практически не увеличилось, поэтому снижение объясняется главным образом появлением новых каналов поставок запчастей. Справочник, вступивший в силу 19 сентября, дал рост стоимости запчастей, но в пределах тех же 3%. В результате в среднем цены в этом справочнике де-факто вернулись к средним ценам справочника, вступившего в силу 19 июня и показавшего рост стоимости запчастей на 29%. Это полностью соответствует оценке ситуации с ценами на запчасти автомобильными экспертами, - сказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.