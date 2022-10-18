Ущерб от аварии будут считать по новым справочникам с 19 октября

С 19 октября ущерб от аварии страховщики будут считать по новым справочникам средней стоимости запчастей и работ. Выложенные на общественное обсуждение несколько недель назад, они были утверждены и вступят в силу в среду.
Справочник составлен по новым правилам расчета цен с учетом аналогов оригинальных запчастей и учитывает ситуацию на рынке деталей, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей.
По оценке Российского союза автостраховщиков, изменение средней стоимости запчастей в нем по сравнению со справочниками от 19 сентября незначительное. При этом совокупный рост средней стоимости запчастей по сравнению с версиями этого справочника, составленными до ухода с рынка ряда автопроизводителей, по-прежнему находится на уровне 29%.
Этот рост соответствует оценкам автомобильных экспертов, которые оценивали увеличение стоимости запчастей в апреле-мае этого года примерно на 30%.
- В сентябре звучало множество опасений, что возможность учета цен аналогов оригинальных запчастей приведет к значительному снижению цен в справочниках. Сегодня мы видим, что оно находится в пределах 3%. При этом количество позиций в справочнике, по которым средняя цена сформирована с учетом цен на аналоги, практически не увеличилось, поэтому снижение объясняется главным образом появлением новых каналов поставок запчастей. Справочник, вступивший в силу 19 сентября, дал рост стоимости запчастей, но в пределах тех же 3%. В результате в среднем цены в этом справочнике де-факто вернулись к средним ценам справочника, вступившего в силу 19 июня и показавшего рост стоимости запчастей на 29%. Это полностью соответствует оценке ситуации с ценами на запчасти автомобильными экспертами, - сказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
Очевидно, что согласно этому документу, выплаты страховщиков на восстановление пострадавших в ДТП автомобилей не снизятся. Остается только надеяться, что страховщики будут направлять машины на ремонт, а не стараться всеми силами возместить ущерб деньгами.