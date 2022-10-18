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45 минут назад

Новости автомира: УАЗ оставит россиян без новых моделей

Motor.ru

Технический директор Ульяновсого автомобильного завода Михаил Гурьянов в рамках Международного автомобильного научного форума раскрыл стратегию развития компании на ближайшие годы. По его словам, УАЗ не планирует выпускать новые модели, вместо этого компания сосредоточится на импортозамещения продукции, которая поставляется из-за рубежа. Речь идет о 53 партнерах, включая 22 локальных представительства. Они отгружают заводу порядка 400 наименований и в планах у УАЗа полностью отказаться от их поставок.

УАЗ оставит россиян без новых моделей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Ульяновский завод планирует заменить все эти детали на российские и китайские аналоги. Также в компании хотят найти поставщиков из так называемых «дружественных» стран, которые смогут поставлять в том числе автоматические коробки передач, подушки безопасности и антипробуксовочные системы.

Также в планах компании на ближайшее время стоит возобновление работы по электрификации существующих автомобилей. Новые модели при этом на Ульяновском заводе выпускать не планируют.

Завод УАЗ уже начал работы по импортозамещению иностранных запчастей. Так, в начале октября стало известно, что компания будет устанавливать на свои автомобили агрегаты индийского и китайского производства. Запчасти планируют устанавливать как во время сборки, так и при последующем ремонте.

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