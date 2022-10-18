Фото дня: Volvo показала на видео "салон" нового кроссовера Volvo EX90

«Внутри совершенно нового Volvo EX90 переосмысление роскоши и благополучия», — Volvo.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

Компания Volvo продолжает тизерить свой новый кроссовер Volvo EX90, который позиционируется в качестве самой безопасной электрической машины в мире. Как стало известно «Max-Cars», в этот раз официально появились изображения части торпедо и части сидения. И не просто так, а для рассказа об используемых материалах. Конечно, производитель подчеркивает их экологичность.

Основной целью при разработке интерьера дизайнеры и инженеры поставили простоту, комфорт и природное происхождение материалов. В Volvo подчеркнули, что запах новой кожи животного больше не считается признаком богатого интерьера. Поэтому были выбраны современные материалы.

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Один из таких материалов – Nordico. Это разработка Volvo, состоящая из текстиля и переработанных материалов. В списке переработки пластиковые бутылки и опилки. Также в салоне машины появились полностью деревянные вставки, прошедшие сертификацию FSC. Это группа экологов, которые следят за использованием деревьев. Чтобы древесина добывалась максимально экологично и без ущерба для природы.

Сидения при этом сшиты из специальной смеси на основе шерсти. Тут тоже ориентировались на экологов, изучая происхождение шерсти. В салоне Volvo EX90 не только переработанные пластиковые бутылки, но и вообще продукт переработки пластика и биоматериалов. Те же ковры изготовлены из переработанного полиамида, тоже фактически из пластика.