Представлен первый электрический Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce представила свой первый электромобиль. Купе Spectre получило силовую установку мощностью 585 лошадиных сил, уникальные для класса 23-дюймовые колеса и интегрированную в шасси тяговую батарею, позволяющую проезжать без подзарядки до 520 километров. Также на Spectre дебютировали электронная архитектура Decentralised Intelligence, обеспечивающая прямой обмен данными между всеми функциями автомобиля, и цифровая архитектура SPIRIT с полной поддержкой фирменного приложения Whispers.

Фото: motor.ru motor.ru

Как и Cullinan, двухдверка Spectre не вписывается ни в один из существующих сегментов. Для первого электрического Rolls-Royce придуман собственный класс «ультрароскошных электрических суперкупе», в котором попросту нет других игроков. Фактически перед нами духовный наследник Phantom Coupé и одновременно замена фастбека Wraith. По длине (более 5,4 метра) Spectre уступает стандартному, не длиннобазному Ghost, однако на 7 сантиметров превосходит Cadillac Escalade.

Видео дня

Уже известно, что по цене Spectre попадет в промежуток между Cullinan и Phantom. Заказы принимаются с сегодняшнего дня, но поставок нужно ждать до четвертого квартала 2023 года.

В основе Spectre лежит платформа Architecture of Luxury со сложными экструдированными алюминиевыми профилями и интегрированной тяговой батареей. Силовая структура здесь на 30 процентов жестче, чем на любом другом «Роллс-Ройсе». Аккумулятор установлен вровень с днищем, а над ним сделан специальный канал для кабелей и трубопровода системы климат-контроля. Батарея на Spectre не только питает электромоторы, но и выступает 700-килограммовой шумоизолирующей «прокладкой» между дорогой и салоном.

На Spectre дебютировала новая электронная архитектура «децентрализованного интеллекта» (Decentralised Intelligence), которая обеспечивает прямой и свободный обмен данными между всеми функциями автомобиля. Количество подфункций бортовой электроники, по сравнению с тем же «Фантомом», выросло в 35 раз; в электрокаре на пять километров больше проводки и в 25 раз больше строчек программного кода. Каждая из 141 200 переменных, влияющих на работу мехатроники, получила несколько подпеременных и специальный управляющий элемент — всё это должно обеспечить беспрецедентный уровень комфорта и безопасности.

Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления Spectre равен 0,25. Оптимизации подверглась не только форма кузова, но также статуэтка Spirit of Ecstasy и решетка радиатора — между прочим, самая широкая в истории Rolls-Royce. Двухъярусная оптика служит отсылкой к оригинальному Phantom Coupé и одновременно демонстрирует новый фирменный стиль марки. Под верхней кромкой «гриля» установлены 22 светодиода, на два больше, чем у Ghost. С их помощью достигается так называемый эффект сдержанного сияния. Впервые за почти сто лет на серийном купе стоят колеса диаметром 23 дюйма.

Электрокар оснащен подвеской Planar с новым «железом» и 18 датчиками для контроля машины в поворотах. Принципиальное отличие от Ghost — размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости. Система управления получает данные от навигации. На неровностях электроника размыкает стабилизаторы для комфортной езды, а перед поворотами замыкает их, увеличивает жесткость амортизаторов и приводит в боевую готовность подруливающий механизм задних колес, повышая сцепление и стабильность.

Новшества салона — двери Starlight Doors с 4796 оптоволоконными световодами и надпись Spectre на передней панели, окруженная скоплением из более чем 5500 «звезд». Мультимедиа электрокара работает под управлением цифровой архитектуры SPIRIT. Она поддерживает тесную интеграцию с фирменным приложением Whispers и дает доступ к виртуальной персонализации (например, можно менять цвет шкал приборов).

Масса Spectre — 2975 килограммов. Мощность силовой установки — 430 киловатт (585 л.с.) и 900 Нм крутящего момента. Это неокончательные цифры, они будут уточнены во втором квартале 2023 года. С места до ста электрическое суперкупе разгоняется за 4,5 секунды (Ghost — 4,8 c, Phantom — 5,3 c), дальность хода — 520 километров по циклу WLTP.

Если для многих марок переход на электрический привод означал слом устоев, то в случае с Rolls-Royce всё наоборот: технологии теперь пришли в наилучшее соответствие с философской базой движения автомобилей из Гудвуда. Основная характеристика управления автомобилем Rolls-Royce, в том числе динамикой — effortless, «не требующий усилия». Также ход Роллс-Ройсов сравнивают с полетом на ковре-самолете (официально — magic carpet ride).

В случае с бензиновым Rolls-Royce лучший способ убедиться, что двигатель работает — посмотреть на приборы, поскольку в салоне его работа совершенно не ощущается. Именно незаметность работы ДВС — причина, по которой в Гудвуде признают только моторы V12 — два рядных блока по 6 цилиндров идеально уравновешены кинематически и обеспечивают самую деликатную работу. Ведь практически любую мощность при наличии турбонаддува легко снять и с V8, как, например, на Lamborghini Urus или Mercedes-AMG GT 63 S. Теперь же под капотом Spectre нет вообще никаких цилиндров, балансирных валов и турбин.

Для Rolls-Royce переход на электрическую тягу представляется самым естественным шагом при постепенной замене сегодняшнего модельного ряда. При этом саму возможность изучали давно: электрический прототип 102 EX на базе Phantom VII в 2011 году отправили в кругосветное турне, чтобы познакомить с машиной около пятисот клиентов. К электромобилю тогда были готовы далеко не все, и тем не менее экспериментальная модель помогла подготовить почву еще до того, как переход на электротягу начали форсировать законодательством ЕС и Великобритании. К 2030 году будет электрифицирован весь модельный ряд Rolls-Royce.