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36 минут назад

Volkswagen назвал рисками для бизнеса эскалацию конфликта на Украине и ослабление евро

Газета.Ru

Концерн Volkswagen ожидает, что «последние события в российско-украинском конфликте» будут иметь негативные последствия, как для самой корпорации, так и для всего международного сообщества. Такие выводы содержатся в опубликованном накануне ежегодном отчете немецкого автогиганта, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Volkswagen назвал риски для бизнеса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы пока не можем предсказать глобальные последствия для экономики. Однако уже сейчас очевидно, что долгая война навредит не только Европе. Международное сообщество, процветание которого основано на свободной мировой торговле и функциональной цепочке поставок, вернется на несколько десятилетий назад. Возвращение к дипломатии и разрешению конфликтов с помощью международного права необходимы»», — отметил в своем вступительном слове к докладу глава концерна Volkswagen Герберт Дисс.

В немецкой корпорации пока не могут оценить конкретные последствия для своего бизнеса от событий на Украине. В то же время компания подчеркивает, что все еще сохраняет контроль над производственным заводом в Калуге, торговой сетью и финансовыми структурами в России.

«На деятельность этих организаций могут негативно повлиять как текущие, так и новые санкции, а также уровень социально-экономического развития в России. Нельзя исключать, что дальнейшая эскалация конфликта окажет значительное негативное влияние на финансовые показатели и финансовое положение Volkswagen Group», — говорится в докладе.

Среди прочих рисков для бизнеса аналитики Volkswagen также указывают на ослабление евро и волатильность валют развивающихся стран, протекционистские тенденции, турбулентность на финансовых рынках, структурные дефициты в отдельных странах, а также на последствия пандемии COVID-19 и перебои в поставках полупроводников и сырья.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что немецкие автокомпании готовятся к вероятному простою из-за отсутствия поставок газа из РФ. Российский газ обеспечивает значительные энергетические мощности ведущих автоконцернов Германии: Volkswagen Group, Mercedes-Benz и BMW.

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