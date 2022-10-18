Volkswagen назвал риски для бизнеса

Концерн Volkswagen ожидает, что «последние события в российско-украинском конфликте» будут иметь негативные последствия, как для самой корпорации, так и для всего международного сообщества. Такие выводы содержатся в опубликованном накануне ежегодном отчете немецкого автогиганта, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

«Мы пока не можем предсказать глобальные последствия для экономики. Однако уже сейчас очевидно, что долгая война навредит не только Европе. Международное сообщество, процветание которого основано на свободной мировой торговле и функциональной цепочке поставок, вернется на несколько десятилетий назад. Возвращение к дипломатии и разрешению конфликтов с помощью международного права необходимы»», — отметил в своем вступительном слове к докладу глава концерна Volkswagen Герберт Дисс.

В немецкой корпорации пока не могут оценить конкретные последствия для своего бизнеса от событий на Украине. В то же время компания подчеркивает, что все еще сохраняет контроль над производственным заводом в Калуге, торговой сетью и финансовыми структурами в России.

«На деятельность этих организаций могут негативно повлиять как текущие, так и новые санкции, а также уровень социально-экономического развития в России. Нельзя исключать, что дальнейшая эскалация конфликта окажет значительное негативное влияние на финансовые показатели и финансовое положение Volkswagen Group», — говорится в докладе.

Среди прочих рисков для бизнеса аналитики Volkswagen также указывают на ослабление евро и волатильность валют развивающихся стран, протекционистские тенденции, турбулентность на финансовых рынках, структурные дефициты в отдельных странах, а также на последствия пандемии COVID-19 и перебои в поставках полупроводников и сырья.