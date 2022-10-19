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1 час назад

Новости автомира: Стало известно о планах Volvo продать бизнес в России

Никита Бородкин

Компания Volvo Group допускает полную или частичную продажу бизнеса в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что шведский автогигант также рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса. Кроме того, топ-менеджер автозавода на территории СНГ рассказал, что Volvo прислала ему на рассмотрение предложение о приобретении всех российских активов. Предположительно, компания может выйти на сделку до конца 2022 года или в первом квартале 2023 года.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Напомним, что с конца февраля Volvo Group прекратила выпуск грузовиков в РФ. Российские активы включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборки грузовиков на 15 тыс. единиц техники в год в Калуге. Кроме того, у Volvo Group есть четыре сервисных центра по обслуживанию машин по всей стране.

Автоновости,Видео,Volvo,
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