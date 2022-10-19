Компания Volvo Group допускает полную или частичную продажу бизнеса в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что шведский автогигант также рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса. Кроме того, топ-менеджер автозавода на территории СНГ рассказал, что Volvo прислала ему на рассмотрение предложение о приобретении всех российских активов. Предположительно, компания может выйти на сделку до конца 2022 года или в первом квартале 2023 года.