Компания Volvo Group допускает полную или частичную продажу бизнеса в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Отмечается, что шведский автогигант также рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса. Кроме того, топ-менеджер автозавода на территории СНГ рассказал, что Volvo прислала ему на рассмотрение предложение о приобретении всех российских активов. Предположительно, компания может выйти на сделку до конца 2022 года или в первом квартале 2023 года.
Напомним, что с конца февраля Volvo Group прекратила выпуск грузовиков в РФ. Российские активы включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборки грузовиков на 15 тыс. единиц техники в год в Калуге. Кроме того, у Volvo Group есть четыре сервисных центра по обслуживанию машин по всей стране.