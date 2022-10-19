В России может появиться Haval Jolion с новым дизайном

В открытой базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Haval Jolion, который отличается от того, который в настоящее время представлен на российском рынке. Во-первых, ОТТС выдано на модель китайкой сборки, а во-вторых, для нее предусмотрена «оспортивленная» версия с другими бамперами, спойлером и парой патрубков выхлопной системы. Прежде такой Jolion в России не продавался, однако полученный сертификат открывает для Haval такую возможность.

Фото: © Haval © Haval

В документе содержатся изображения двух версий Jolion, обычной и со спортивным дизайном. Вторую можно узнать по иному рисунку радиаторной решетки и отличающимся габаритам: она немного шире и выше привычного нам кроссовера, а углы съезда и выезда меньше – 17 и 23 градуса соответственно.

Примечательно, что «спортивного» Haval Jolion пока нет не только в России, но даже в Китае. Портал «Китайские автомобили» предполагает, что российский рынок может стать для такого кроссовера дебютным, однако официального подтверждения этому нет. Получение ОТТС на автомобили китайской сборки также может быть подстраховкой на случай перебоев с поставкой комплектующих на завод Haval в Тульской области.

Росстандарт

Еще один немаловажный момент: в сертификате упоминается не только моноприводная, но и полноприводная модификация, хотя в Китае Jolion предлагается только с передним приводом. Моноприводному кроссоверу положен 1,5-литровый двигатель на 143 лошадиные силы, а полноприводному – мотор того же объема, но развивающий 150 сил. Коробки передач – шестиступенчатая «механика» либо семиступенчатый «робот».

Местом сборки Haval Jolion в новом ОТТС указан завод в городе Тайчжоу провинции Цзянсу.