Какие иномарки заканчиваются у дилеров

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Решетников рассказал "Российской газете" о том, что какие иномарки уже заканчиваются у дилеров.
"В целом на российском рынке к началу октября 2022 года осталось не так много иномарок из Европы, Японии и США. В дефиците модели Mitsubishi, Skoda, Mazda, Volvo, Chevrolet, Cadillac, немного лучше положение дел у дилеров Land Rover, Lexus, BMW. В нашей компании уже закончились автомобили Renault, Skoda и Volkswagen.
Несмотря на это, за последние пять месяцев продажи новых автомобилей растут: в мае зарегистрировано в ЭПТС 27 458 машин, в июне - 32 731 авто, в июле - 35 583 автомобилей, в августе - 42 593 единицы.
Даже начало частичной мобилизации и сокращение в связи с этим трафика в автосалоны не повлияли на спрос среди россиян на новые авто - за сентябрь 2022 года зарегистрировано 44 398 новых автомобилей", - отметил эксперт.