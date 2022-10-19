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2 часа назад

Новости автомира: какие автомобили пропали у дилеров

Российская Газета

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Решетников рассказал "Российской газете" о том, что какие иномарки уже заканчиваются у дилеров.

Какие иномарки заканчиваются у дилеров
Фото: Михаил Воскресенский / РИА НовостиМихаил Воскресенский / РИА Новости

"В целом на российском рынке к началу октября 2022 года осталось не так много иномарок из Европы, Японии и США. В дефиците модели Mitsubishi, Skoda, Mazda, Volvo, Chevrolet, Cadillac, немного лучше положение дел у дилеров Land Rover, Lexus, BMW. В нашей компании уже закончились автомобили Renault, Skoda и Volkswagen.

Несмотря на это, за последние пять месяцев продажи новых автомобилей растут: в мае зарегистрировано в ЭПТС 27 458 машин, в июне - 32 731 авто, в июле - 35 583 автомобилей, в августе - 42 593 единицы.

Даже начало частичной мобилизации и сокращение в связи с этим трафика в автосалоны не повлияли на спрос среди россиян на новые авто - за сентябрь 2022 года зарегистрировано 44 398 новых автомобилей", - отметил эксперт.

Автоновости,Cadillac,Rover,Land Rover,Lexus,Mazda,Renault,Skoda,Chevrolet,Volvo,BMW,Volkswagen,Mitsubishi,Денис Решетников,
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