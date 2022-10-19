Какие иномарки заканчиваются у дилеров

"В целом на российском рынке к началу октября 2022 года осталось не так много иномарок из Европы, Японии и США. В дефиците модели Mitsubishi, Skoda, Mazda, Volvo, Chevrolet, Cadillac, немного лучше положение дел у дилеров Land Rover, Lexus, BMW. В нашей компании уже закончились автомобили Renault, Skoda и Volkswagen.