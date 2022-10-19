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41 минуту назад

Эксперт рассказал, какие иномарки заканчиваются у дилеров

Никита Бородкин

Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Решетников рассказал, какие автомобили уже заканчиваются у автосалонов. Как сообщает «РГ», к началу октября 2022 года на российском рынке почти пропали иномарки из Европы, Японии и США.

Эксперт рассказал, какие иномарки заканчиваются у дилеров
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Сейчас у дилеров в дефиците модели от Mitsubishi, Skoda, Mazda, Volvo, Chevrolet и Cadillac. Несколько лучше ситуация с Land Rover, Lexus и BMW. Решетников также отметил, что на данный момент у Fresh Auto уже закончились автомобили марок Renault, Skoda и Volkswagen.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Несмотря на это, в последние пять месяцев в России растут продажи новых автомобилей. В мае было зарегистрировано 27 458 электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС), в июне — 32 731, в июле — 35 583, в августе — 42 593.

Решетников подчеркнул, что начало частичной мобилизации не повлияло на спрос. За сентябрь 2022 года в стране зарегистрировали 44 398 ЭПТС для новых автомобилей.

Автоновости,Cadillac,Rover,Land Rover,Lexus,Mazda,Renault,Skoda,Chevrolet,Volvo,BMW,Volkswagen,Mitsubishi,Денис Решетников,
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