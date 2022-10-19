Эксперт рассказал, какие иномарки заканчиваются у дилеров

Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Решетников рассказал, какие автомобили уже заканчиваются у автосалонов. Как сообщает «РГ», к началу октября 2022 года на российском рынке почти пропали иномарки из Европы, Японии и США.

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Сейчас у дилеров в дефиците модели от Mitsubishi, Skoda, Mazda, Volvo, Chevrolet и Cadillac. Несколько лучше ситуация с Land Rover, Lexus и BMW. Решетников также отметил, что на данный момент у Fresh Auto уже закончились автомобили марок Renault, Skoda и Volkswagen.

Несмотря на это, в последние пять месяцев в России растут продажи новых автомобилей. В мае было зарегистрировано 27 458 электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС), в июне — 32 731, в июле — 35 583, в августе — 42 593.