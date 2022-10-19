Новый кроссовер Mitsubishi XFC показали официально

Ожидается, что автомобиль дополнит текущую линейку уже в 2023 финансовом году и может стать глобальной версией.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«В будущем мы планируем добавить в модельный ряд электрифицированный вариант, а также развернуть его в регионах за пределами ACEAH», — Такао Като, президент и главный исполнительный директор Mitsubishi Motors.

Во Вьетнаме 26-30 октября 2022 года покажут концепт нового кроссовера Mitsubishi XFC. Как стало известно «Max-Cars», информацию о машине опубликовали на сайте уже сейчас. Но никаких технических данных пока не показали. Основной акцент был сделан на внешности модели. Но важно понимать, что на фотографиях – концепт. А значит, пока он дойдет до серийного производства есть все шансы увидеть совершенно иной автомобиль.

Max-cars.ru

Как отметил Такао Като, президент автоконцерна, основной задачей при разработке ставили практичность и комфорт. Машина должна иметь самое большое в своем классе внутреннее пространство и оставаться простой. Особое внимание уделяют безопасности на некачественных дорогах. Ведь основными рынками в момент запуска будут страны ACEAH: Индонезия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Бруней, Камбоджа, Лаос, Мьянма.

Max-cars.ru

Первым машину должен получить Вьетнам уже в 2023 финансовом году, а это период от апреля 2023 года до марта 2024. Паркетник будет топливным, но позже может появиться еще и электромобиль. Его планируют продавать уже за пределами ACEAH. Сроки выхода на глобальный уровень названы не были. Это и понятно, машина в 2022 году существует только в виде концепта.