МВД РФ назвало фейком использование системы "Поток" для задержания уклонистов

МВД России опровергло появившуюся ранее информацию в ряде СМИ и пабликов о поиске автомобилей уклонистов с помощью программно-аппаратного комплекса «Поток». Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О том, что якобы ГИБДД будет задерживать уклонистов от частичной мобилизации, стало известно 11 октября. Предполагалось, что номера машин тех, кто по какой-то причине «освободил» себя от явки в военкомат после получения повестки, внесут в систему «Поток». И, когда эта программа идентифицирует авто уклониста, инспекторы тут же его остановят и доставят либо в отдел, либо в комиссариат.