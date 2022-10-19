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36 минут назад

Новости автомира: в МВД России опровергли информацию о задержании уклонистов с помощью системы "Поток"

Газета.Ru

МВД России опровергло появившуюся ранее информацию в ряде СМИ и пабликов о поиске автомобилей уклонистов с помощью программно-аппаратного комплекса «Поток». Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

МВД РФ назвало фейком использование системы "Поток" для задержания уклонистов
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

«Информация о фиксации программно-аппаратным комплексом «Поток» государственных регистрационных знаков автомашин граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации, является «фейковой» и не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе МВД России.

О том, что якобы ГИБДД будет задерживать уклонистов от частичной мобилизации, стало известно 11 октября. Предполагалось, что номера машин тех, кто по какой-то причине «освободил» себя от явки в военкомат после получения повестки, внесут в систему «Поток». И, когда эта программа идентифицирует авто уклониста, инспекторы тут же его остановят и доставят либо в отдел, либо в комиссариат.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
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