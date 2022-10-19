Вышел новый Porsche 911 Carrera T

Эта версия стала средней между 911 Carrera и 911 Carrera S, хотя осталась спортивной, быстрой и облегченной.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Porsche 911 Carrera T поступит к дилерам в феврале 2023 года, его можно заказать уже сейчас», — Porsche.

Новый спортивный и облегченный Porsche 911 Carrera T дополнил семейство в октябре 2022 года. Как стало известно «Max-Cars», компания начала принимать заказы на новую модель и готовится поставить ее покупателям в начале 2023 года. Основная фишка модели – максимальный спорт. Поэтому не стоит ждать тут навороченных функций комфорта, потому что все направлено на мощность, скорость и управляемость.

Max-cars.ru

Фактически новинка Porsche 911 Carrera T стала чем-то средним между Porsche 911 Carrera и Porsche 911 Carrera S. Новинку оснастили шестицилиндровым оппозитным мотором мощностью 385 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. В стандарте доступна 7-ступенчатая МКП и 8-ступенчатый «автомат» PDK. При весе всего 1,47 тонны 911 Carrera T разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 291 км/ч.

Из особенностей модели тот факт, что шумоизоляции стало еще меньше, а задние сидения с салона вообще убрали. Дополнительно занижена подвеска, облегчен аккумулятор и стекла. В итоге Porsche 911 Carrera T стал самым легким в семействе моделей с начальным двигателем.

Max-cars.ru

Отличить новинку от других представителей семейства можно по некоторым деталям внешности. Модель 911 Carrera T получила темно-серые детали кузова. Это контрастная окантовка зеркал, логотипы на дверях и сзади, декоративные планки на решетке крышки багажника и серый оттенок сверху лобового стекла. Глянцевые черные патрубки выхлопной системы тоже фишка новой модели.