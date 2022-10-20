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2 часа назад

Новости автомира: выпуск Lada Vesta могут отложить еще на полгода

Газета.Ruиещё 2

«АвтоВАЗ» может перенести начало массового производства Lada Vesta в Тольятти с весны на осень 2023 года, сообщает Avtograd News в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на свои источники.

Выпуск Lada Vesta могут отложить еще на полгода
Фото: LadaLada

Согласно данным инсайдеров, причиной задержки может стать нехватка комплектующих — прежде всего, электронных компонентов. При этом проблем со сваркой, окраской кузова и изготовление шасси возникнуть не должно — это технологический, управляемый и отлаживаемый процесс, отмечается в публикации.

Первые три кузова для автомобилей Lada Vesta изготовлены 13 октября на основной производственной площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти в рамках переноса производства этой модели из Ижевска.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность выпуска упрощенной версии Lada Vesta.

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