"Автотор" выпустит две-три новые модели в начале 2023 года

Генеральный директор "Автотора" Александр Сорокин рассказал "Интерфаксу" о том, что калининградский завод в первом квартале 2023 года начнет производство автомобилей новых брендов с двигателями внутреннего сгорания.

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По его словам, "это будут две-три модели, востребованные на рынке".

"Но пока что мы не называем бренды и категории автомобилей", - сказал Сорокин.

Он также добавил, что "Автотор" не отказывается от планов по выпуску в 2023 году первой партии электромобилей с аккумуляторами "Росатома".

Ранее основатель компании Владимир Щербаков анонсировал выпуск на мощностях предприятия "компактных электромобилей для молодежи", доступной техники для пожилого населения, для малоподвижных граждан, а также квадроциклов, мотоциклов и других "передвижных устройств широкой гаммы".

Летом этого года председатель совета директоров "Автотор холдинг" Валерий Горбунов заявил, что на заводе будет налажена сборка электрокаров с ценником "намного ниже, чем Tesla и другие подобные автомобили". Опытная партия этих машин планируется к выпуску в 2023 году.