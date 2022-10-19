В России начались продажи электромобилей Evolute

В Москве открылся первый автосалон бренда Evolute – российской компании, которая производит на липецком заводе «Моторинвест» перелицованные китайские электрокары. Пока в шоуруме представлена только одна модель, седан i-Pro, сборку которого запустили в конце сентября. Evolute i-Pro, который на деле является китайским Dongfeng Aeolus E70, доступен в единственной комплектации и стоит 2 990 000 рублей. На модель распространяется действие госпрограммы льготного автокредитования, так что ее можно купить со скидкой 925 тысяч рублей.

Фото: Evolute Evolute

Пока заработал только автосалон в Москве, однако уже в ближайшее время шоурумы должны открыться в Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Симферополе. Всего же дилерских центров будет девять, следует из информации с официального сайта Evolute. Так, по данным «Китайских автомобилей», воронежский центр ожидает поставку машин буквально на днях.

«Авторевю» в свою очередь уточняет, что московский дилерский центр Evolute открылся на месте бывшего автосалона Lexus, а i-Pro соседствует с электромобилями других марок. В ноябре там же появятся кроссоверы Voyah Free – вывеска с названием этого китайского бренда на здании уже имеется. Импортером Voyah станет как раз «Моторинвест», который занимается выпуском Evolute.

Evolute i-Pro

Пока единственная доступная к покупке модель Evolute, седан i-Pro, оснащена 163-сильным электромотором на передней оси, который питает батарея емкостью 53 киловатт-часа. Одного ее заряда хватает на 420 километров. По заверениям автопроизводителя, с использованием устройства быстрой зарядки можно пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов за 36 минут, а с места до 100 километров в час электрокар разгоняется за 9,5 секунды.