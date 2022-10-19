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3 часа назад

Новости автомира: у Volkswagen появилсь «четкое желание уйти из России»

Motor.ruиещё 2

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на неназванные источники пишет, что концерн Volkswagen принял решение полностью уйти из России. Компания по-прежнему ищет покупателя на свой завод в Калуге. Приоритет отдается российским и китайским инвесторам, но никаких договоренностей, судя по всему, пока нет. Также остается неясным, кто возьмет обязательства по гарантийному обслуживанию автомобилей и что будет с 4000 сотрудников Volkswagen в России.

У Volkswagen появилсь «четкое желание уйти из России»
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, у наблюдательного совета Volkswagen есть «четкое желание уйти из России». Аналитики уверены, что наладить поставки важных комплектующих в обозримом будущем не получится, спрос будет падать, и в такой ситуации предприятие в Калуге становится обузой. Его хотят продать российскому или китайскому инвестору — но окончательное решение ещё не принято.

От радикальных шагов Volkswagen останавливает финансовая ответственность перед 4000 сотрудников и гарантийные обязательства по ремонту автомобилей. Компания сможет полностью уйти из страны только после того, как решит эти вопросы.

По слухам, предложения о покупке завода поступали от казахстанской Asia Auto и австрийской Steyr Automotive, однако переговоры с этими компаниями в Volkswagen официально не подтверждают.

Завод Volkswagen Group Rus в технопарке «Грабцево» остановил конвейер весной. Здесь собирали модели Tiguan, Polo и Skoda Rapid, тогда как на производственной площадке «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде был организован выпуск Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia и Skoda Karoq.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Volkswagen в России в 2021 году упали на 14 процентов, до 86,1 тысячи штук. При этом за 9 месяцев 2022-го в России было продано чуть больше 16 тысяч автомобилей.

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