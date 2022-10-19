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1 час назад

Москвичам посоветовали сменить летнюю резину

Алиса Селезнёва

В Москве ожидаются низкие среднесуточные температуры, поэтому жителям города стоит уже на этих выходных сменить летнюю автомобильную резину на зимнюю. Об этом заявила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Столичным автовладельцам дали совет
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По ее словам, озаботиться сменой резины необходимо, несмотря на то, что «опасных осадков в виде снега в Москве не ожидается».

«Среднесуточная температура становится довольно низкой, поэтому качество летней резины ухудшается, она становится более твердой, и у нее снижается коэффициент сцепления с асфальтом», - пояснила Позднякова.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что теплой погоды в Москве и Подмосковье в ближайшее время уже ожидается. Во второй половине недели в регион придет облачный антициклон, который принесет похолодание.

Москвичам рассказали о погоде в столице

А сегодня москвичей ждет по-настоящему осенняя погода. С утра в столице было плюс 8 градусов, к обеду температура воздуха прогрелась до 9 градусов тепла. Однако вечером она снова опустится до плюс 8 градусов.

Автоновости,Елена Волосюк,Татьяна Позднякова,
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