Столичным автовладельцам дали совет

В Москве ожидаются низкие среднесуточные температуры, поэтому жителям города стоит уже на этих выходных сменить летнюю автомобильную резину на зимнюю. Об этом заявила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, озаботиться сменой резины необходимо, несмотря на то, что «опасных осадков в виде снега в Москве не ожидается».

«Среднесуточная температура становится довольно низкой, поэтому качество летней резины ухудшается, она становится более твердой, и у нее снижается коэффициент сцепления с асфальтом», - пояснила Позднякова.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что теплой погоды в Москве и Подмосковье в ближайшее время уже ожидается. Во второй половине недели в регион придет облачный антициклон, который принесет похолодание.