У дилера АвтоВАЗа появилась заниженная Lada Vesta

Сообщество Лада Веста | Lada Vesta NG 2022 в соцсети ВКонтакте опубликовало фото Lada Vesta с заниженной подвеской в одном из дилерских центров АвтоВАЗа.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

"Да-да, сейчас понабегут те, кто использует машину как средство передвижения", - прокомментировал автор фото.

Какой именно салон торгует такими Vesta, не сообщается. Также нет информации, сколько стоит автомобиль.

Накануне, напомним, президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что компания возобновит выпуск семейства Lada Vesta в марте 2023 года.

В настоящее время продолжается реконструкция бывшей мультибрендовой линии В0, где в марте 2023 года должна начаться сборка Vesta уже в новом поколении - NG.