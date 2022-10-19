Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: у дилера АвтоВАЗа появилась заниженная Lada Vesta

Российская Газета

Сообщество Лада Веста | Lada Vesta NG 2022 в соцсети ВКонтакте опубликовало фото Lada Vesta с заниженной подвеской в одном из дилерских центров АвтоВАЗа.

У дилера АвтоВАЗа появилась заниженная Lada Vesta
Фото: ВКонтактеВКонтакте

"Да-да, сейчас понабегут те, кто использует машину как средство передвижения", - прокомментировал автор фото.

Какой именно салон торгует такими Vesta, не сообщается. Также нет информации, сколько стоит автомобиль.

Накануне, напомним, президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что компания возобновит выпуск семейства Lada Vesta в марте 2023 года.

В настоящее время продолжается реконструкция бывшей мультибрендовой линии В0, где в марте 2023 года должна начаться сборка Vesta уже в новом поколении - NG.

Инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 млрд рублей.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители