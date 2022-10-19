Hyundai рассекретил дизайн нового Grandeur

Компания Hyundai подогревает интерес с одной из самых ожидаемых новинок – седьмому поколению флагманского седана Grandeur. На официальном сайте марки появились официальные фотографии модели и некоторые подробности, однако о технике там не сказано ни слова. Дизайн автомобиля выполнен с оглядкой на самое первое поколение Grandeur, дебютировавшее в 80-х годах прошлого века. Ретромотивы сочетаются с современными решениями, такими как сплошная светодиодная полоса спереди, как у Staria, и выдвижные дверные ручки.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Grandeur, который в строю с 1986 года, перешагнул в актуальное шестое поколение 2016-м, и на данный момент он остается самым роскошным и дорогим седаном Hyundai, не считая автомобилей Genesis. Он же является драйвером продаж легковой линейки марки и пользуется особой популярностью у корейских чиновников и таксопарков.

Hyundai

«Седьмой» Grandeur разительно отличается от предшественника, при этом в дизайне экстерьера спрятаны отсылки к первому поколению модели. К таковым относится радиаторная решетка прямоугольной формы с расположенными по бокам основными фарами. Дневные ходовые огни выполнены в виде сплошной светодиодной линии – этот элемент в самой компании называют Seamless Horizon. Премиальности седану добавляют безрамочные двери с выдвижными ручками.

Hyundai

В салоне тоже не обошлось без заимствований – например, руль выполнен в стиле ретро, а селектор трансмиссии вынесен на рулевую колонку, и все это гармонирует с современными экранами. За рулем расположена цифровая панель приборов в едином кластере с дисплеем мультимедийной системы. Еще одна сенсорная панель отвечает за управление климатической установкой.

Hyundai