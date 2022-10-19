Volkswagen ищет покупателей на завод в Калуге

деятельность в РФ. Он занялся поиском покупателей на свой завод, который располагается в Калуге, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники в компании.

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Напомним, что производство на заводе было приостановлено в марте. В настоящее время автоконцерном ведется поиск инвестора для него в связи с отсутствием альтернативных вариантов.

«С каждым витком эскалации вероятность того, что мы снова сможем производить (в Калуге — ред.) в обозримом будущем, снижается», — заявил менеджер компании, слова которого приводит издание.

В наблюдательном совете VW сообщили о планах представителей управления полностью выйти с российского рынка.

Ранее в пресс-службе австрийского автомобильного концерна заявили «Известиям» об отсутствии планов приобрести российский завод Volkswagen у его текущих акционеров.