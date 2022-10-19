Haval сертифицировал в России новую версию кроссовера Jolion

Китайский автопроизводитель Haval сертифицировал в России новую версию популярного кроссовера Jolion китайской сборки. На одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое разместили в базе Росстандарта, обратил внимание портал «Китайские автомобили».
Отметим, что сейчас для российского рынка производство кроссовера ведется на заводе Great Wall в Тульской области. Доберется ли в результате подобный Haval Jolion до отечественных автоцентров — пока неизвестно.
Помимо стандартной версии, в документе указывается новая версия Jolion со спортивным дизайном. Машина получит обновленную решетку радиатора с небольшими ячейками, агрессивные бамперы, новый спойлер и выхлопную систему с двумя патрубками. Такая модификация пока не продается даже в Китае.
Выпускаться кроссовер будет с передним и полным приводом. Новых вариантов моторов у обновленного автомобиля нет. Переднеприводную версию будут комплектовать 1,5-литровым ДВС на 143 л.с. К полному приводу прилагается двигатель той же ёмкости с отдачей в 150 л.с.