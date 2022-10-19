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36 минут назад

Haval сертифицировал в России новую версию кроссовера Jolion

Никита Бородкин

Китайский автопроизводитель Haval сертифицировал в России новую версию популярного кроссовера Jolion китайской сборки. На одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое разместили в базе Росстандарта, обратил внимание портал «Китайские автомобили».

Haval сертифицировал в России новую версию кроссовера Jolion
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отметим, что сейчас для российского рынка производство кроссовера ведется на заводе Great Wall в Тульской области. Доберется ли в результате подобный Haval Jolion до отечественных автоцентров — пока неизвестно.

Помимо стандартной версии, в документе указывается новая версия Jolion со спортивным дизайном. Машина получит обновленную решетку радиатора с небольшими ячейками, агрессивные бамперы, новый спойлер и выхлопную систему с двумя патрубками. Такая модификация пока не продается даже в Китае.

Выпускаться кроссовер будет с передним и полным приводом. Новых вариантов моторов у обновленного автомобиля нет. Переднеприводную версию будут комплектовать 1,5-литровым ДВС на 143 л.с. К полному приводу прилагается двигатель той же ёмкости с отдачей в 150 л.с.

Автоновости,Росстандарт,
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