Haval сертифицировал в России новую версию кроссовера Jolion

Китайский автопроизводитель Haval сертифицировал в России новую версию популярного кроссовера Jolion китайской сборки. На одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое разместили в базе Росстандарта, обратил внимание портал «Китайские автомобили».

Отметим, что сейчас для российского рынка производство кроссовера ведется на заводе Great Wall в Тульской области. Доберется ли в результате подобный Haval Jolion до отечественных автоцентров — пока неизвестно.

Помимо стандартной версии, в документе указывается новая версия Jolion со спортивным дизайном. Машина получит обновленную решетку радиатора с небольшими ячейками, агрессивные бамперы, новый спойлер и выхлопную систему с двумя патрубками. Такая модификация пока не продается даже в Китае.