Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
3 часа назад

Редкий армейский броневик «Скорпион» продают дешевле BMW X3

Motor.ruиещё 1

На Auto.ru появилось объявление о продаже редкого армейского бронированного вездехода «Скорпион» ЛША-2Б – продавец оценил его в пять миллионов рублей, то есть дешевле нового BMW X3 (от 5,3 миллиона рублей). Автор объявления уточняет, что это выставочный образец, который был собран в 2014 году и использовался корпорацией «Защита». Пробег броневика составляет всего 200 километров, то есть он «фактически новый».

Редкий армейский броневик «Скорпион» продают дешевле BMW X3
Фото: Motor.ruMotor.ru

Стоит обратить внимание на то, что объявление подано под названием ГАЗ «Тигр», и на единственной фотографии вряд ли запечатлен тот автомобиль, который продается. Упоминается класс брони (5, выдерживает обстрел из винтовки и автомата с 5-10 метров) и то, что в движение вездеход приводит дизельный двигатель. Для «Скорпионов», которые так и не пошли в серию, действительно использовали 2,6-литровый польский дизель мощностью 135 лошадиных сил, так что, скорее всего, речь идет о нем.

Семейство бронеавтомобилей «Скорпион» представили в 2011 году. Отечественные машины разрабатывали для нужд Министерства обороны. Всего создатели построили пять версий легких штурмовых автомобилей, которые предназначались для перевозки личного состава и участия в спецоперациях. Проект предусматривал индивидуальные комплектации в зависимости от пожеланий заказчика.

Выставленный на продажу «Скорпион» – не первый на Auto.ru. В конце прошлого года появилось объявление о продаже ЛША-2Б 2015 года выпуска с пробегом всего 50 километров – его можно было приобрести за 4,8 миллиона рублей.

А за год до этого к покупке был доступен «Скорпион-2М» 2013 года, причем без брони и с легким брезентовым верхом, натянутым поверх каркаса безопасности. Он был оснащен «уазовским» двигателем объемом 2,2 литра на 114 сил, который устанавливается на Hunter 315148. Такой автомобиль оценили всего в 970 тысяч рублей.

Автоновости,BMW X3,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители