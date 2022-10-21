Редкий армейский броневик «Скорпион» продают дешевле BMW X3

На Auto.ru появилось объявление о продаже редкого армейского бронированного вездехода «Скорпион» ЛША-2Б – продавец оценил его в пять миллионов рублей, то есть дешевле нового BMW X3 (от 5,3 миллиона рублей). Автор объявления уточняет, что это выставочный образец, который был собран в 2014 году и использовался корпорацией «Защита». Пробег броневика составляет всего 200 километров, то есть он «фактически новый».

Фото: Motor.ru Motor.ru

Стоит обратить внимание на то, что объявление подано под названием ГАЗ «Тигр», и на единственной фотографии вряд ли запечатлен тот автомобиль, который продается. Упоминается класс брони (5, выдерживает обстрел из винтовки и автомата с 5-10 метров) и то, что в движение вездеход приводит дизельный двигатель. Для «Скорпионов», которые так и не пошли в серию, действительно использовали 2,6-литровый польский дизель мощностью 135 лошадиных сил, так что, скорее всего, речь идет о нем.

Семейство бронеавтомобилей «Скорпион» представили в 2011 году. Отечественные машины разрабатывали для нужд Министерства обороны. Всего создатели построили пять версий легких штурмовых автомобилей, которые предназначались для перевозки личного состава и участия в спецоперациях. Проект предусматривал индивидуальные комплектации в зависимости от пожеланий заказчика.

Выставленный на продажу «Скорпион» – не первый на Auto.ru. В конце прошлого года появилось объявление о продаже ЛША-2Б 2015 года выпуска с пробегом всего 50 километров – его можно было приобрести за 4,8 миллиона рублей.