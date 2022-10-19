Производитель iPhone представил два собственных электрокара

Сегмент автомобилей для активного отдыха переживает бум в Китае, и местные производители изо всех сил пытаются отхватить значительную часть этого пирога. Летом электрический пикап представила марка Geely, а теперь — фирма Foxconn, известная как производитель iPhone, смартфонов Xiaomi и ряда других гаджетов. Под собственной маркой компания может выпустить модель Model V. Это батарейный грузовичок с незамысловатым дизайном и дальностью хода до 420 километров.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Компания Foxtron, «дочка» тайваньского изготовителя айфонов Foxconn (Hon Hai Technology Group), показала на специальном мероприятии в Тайбее два электромобиля: кроссовер Model B и пикап Model V. Последний планируют выпускать в Тайване, Таиланде и США. Ну а пока обе модели выступают дизайн-референсами для «крупных производителей», демонстрирующими компетенции Foxconn за пределами мира гаджетов.

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Стилистика Model B, как и Model E, придумана студией Pininfarina, имеющей богатый опыт работы с клиентами из Китая. Кроссовер построен на платформе MIH (Mobility in Harmony) и по размерам близок к Volkswagen ID.3

Известно, что электрокар получил полностью стеклянную крышу, а его фонари могут показывать различные пиктограммы, например уровень заряда батареи. Без подключения к сети вседорожник проедет до 450 километров.

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Пикап, в отличие от кроссовера, украшен логотипом Foxconn. Грузовичок спроектирован собственными силами, имеет грузоподъемность одну тонну и может буксировать прицеп массой до трех тонн. Запас хода — 420 километров. Других данных пока нет.

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