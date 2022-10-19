В России вырос спрос на автомобили

«Это единственные машины, которые можно купить пусть не по самым дешевым, но все же по доступным ценам. Обращу внимание, что у китайских автомобилей цена на сайте практически не расходится с реальной ценой в салоне — это тоже вызывает доверие у покупателей, которые уже устали от «хитростей» некоторых продавцов, когда на сайте выставлена одна цена, а в магазине она оказывается значительно выше», - сказал Моржаретто.