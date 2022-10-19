В России вырос спрос на автомобили

В сентябре в России увеличился спрос на заводские импортные автомобили. В этот период таких машин было куплено в 1,5 раза больше, чем в августе. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам автоэксперта партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, общий рост продаж сентября к августу, включая и отечественные автомобили, составил лишь 4%. При этом нынешний сентябрь не дотягивает даже трети от показателей сентября прошлого года. Он также добавил, что с начала года продажи новых иномарок сократились на 60%. Рост продаж автомобилей в сентябре эксперт объясняет активностью китайских производителей.
«Это единственные машины, которые можно купить пусть не по самым дешевым, но все же по доступным ценам. Обращу внимание, что у китайских автомобилей цена на сайте практически не расходится с реальной ценой в салоне — это тоже вызывает доверие у покупателей, которые уже устали от «хитростей» некоторых продавцов, когда на сайте выставлена одна цена, а в магазине она оказывается значительно выше», - сказал Моржаретто.
Больше всего в сентябре россияне купили автомобили Chery Tiggo7 Pro - 2347 штук, Haval Jolion – 2163 и Geely Coolray - 1477. Также активно продавались такие модели как Kia Sportage (876), Volkswagen Polo (763), Hyundai Tuscon (725).