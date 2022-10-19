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54 минуты назад

Новости автомира: выплаты по ОСАГО изменились

Motor.ru

Со среды, 19 октября, вступает в силу отредактированный справочник средней стоимости запчастей, который был составлен по новым правилам: отныне страховщики учитывают наличие оригинальных деталей на рынке и цену их аналогов. Такое решение было принято в связи с прекращением поставок автокомпонентов в страну и уходом некоторых компаний с российского рынка. По данным Российского союза страховщиков, в среднем стоимость запчастей в справочнике была снижена на три процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Выплаты по ОСАГО изменились
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

В РСА заявили, что в результате последней корректировки цены вернулись к тем же значениям, которые были в справочнике, вступившем в силу 19 июня 2022 года и показавшего рост стоимости запчастей на 29 процентов. И отныне размер выплат по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности рассчитывается с учетом стоимости аналогов оригинальных запчастей.

На практике же автовладельцы могут столкнуться с сокращением размеров компенсации, и отремонтировать автомобиль на полученные от страховой компании средства будет по-прежнему непросто. Так что натуральная форма возмещения ущерба по ОСАГО остается приоритетной. В этом случае доплата со стороны клиента за ремонт законом не предусмотрена, а если осуществление ремонта невозможно, то автовладелец может получить компенсацию деньгами, заключив соглашение со страховой компанией о сумме выплат.

Несколькими днями ранее страховщики выступили с предложением разрешить чинить автомобили по ОСАГО подержанными запчастями. Кроме того, они просят увеличить предельно допустимый срок ремонта с 30 до 60 дней либо не учитывать время, затрачиваемое на доставку деталей.

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