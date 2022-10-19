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46 минут назад

Новости автомира: по программе льготного автокредитования в этом году использовано 4,1 млрд рублей из 9,7 млрд рублей

Российская Газета

По программе льготного автокредитования, которую возобновили в июле этого года, на начало октября использовано около 4,1 млрд рублей. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По программе льготного автокредитования использовано 4,1 млрд из 9,7 млрд рублей
Фото: iStockiStock

"На начало октября в рамках программы льготного автокредитования реализовано около 22 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил около 4,1 млрд рублей", - сказал вице-премьер.

Он уточнил, что в целом бюджет программы льготного автокредитования в 2022 году составляет 9,7 млрд рублей.

По словам Мантурова, в рамках государственных программ льготного лизинга и автокредитования также реализована поддержка электрического транспорта. При этом будет прорабатываться вопрос поддержки использования транспорта на водородном топливе. Но в этом случае сроки реализации инициативы будут зависеть от запуска локализованного серийного производства.

Автоновости,Денис Мантуров,
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