По программе льготного автокредитования использовано 4,1 млрд из 9,7 млрд рублей

По программе льготного автокредитования, которую возобновили в июле этого года, на начало октября использовано около 4,1 млрд рублей. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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"На начало октября в рамках программы льготного автокредитования реализовано около 22 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил около 4,1 млрд рублей", - сказал вице-премьер.

Он уточнил, что в целом бюджет программы льготного автокредитования в 2022 году составляет 9,7 млрд рублей.