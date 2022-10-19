Mazda CX-30 стала мощнее и безопаснее

Кроссовер Mazda CX-30 получил ряд улучшений. Со сменой модельного года он стал мощнее и безопаснее: среди новшеств есть шторки для задних пассажиров и преднатяжители ремней. На американском рынке кроссовер предложен в семи версиях — от начальной 2.5 S до топовой 2.5 Turbo Premium Plus. Цена — от 22 950 до 35 400 долларов (от 1,4 до 2,2 миллиона рублей при пересчете по текущему курсу).

Фото: Mazda Mazda

Главное изменение в американских Mazda CX-30 2023 модельного года — более мощный базовый двигатель. «Атмосферник» Skyactiv-G 2.5 выдает на пять лошадиных сил больше предшественника, поэтому пиковая отдача отныне составляет 194 силы и 252 Нм момента. Благодаря улучшенной работе системы отключения цилиндров, кроссовер расходует в городе 9 литров бензина, а на трассе — 7,1.

Стандартно CX-30 оснащается комплексом безопасности i-Activsense с радарным круиз-контролем, автоматическим дальним светом и ассистентом удержания в полосе. Новые протоколы Страхового института дорожной безопасности (IIHS) потребовали установки шторок и преднатяжителей ремней для задних пассажиров, щитков на облицовке дверей, а также изменения формы средних и задних стоек крыши.

Все CX-30 идут с системой контроля тяги G-Vectoring Control Plus и помощником Off-road Traction Assist, который на бездорожье распределяет момент между колёсами, имеющими лучший зацеп. В салоне есть дисплей диагональю 8,8 дюйма, семидюймовая «приборка», аудиосистема с восемью динамиками и два USB-порта.