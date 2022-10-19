Стартовала сборка наследника классического Defender

Компания Ineos Automotive запустила производство внедорожника Ineos Grenadier, который считается идейным наследником классического Defender, хотя Land Rover не имеет к проекту отношения. С конвейера завода во Франции, где прежде собирали Smart, сошел первый экземпляр Grenadier – сборка стартовала на три месяца позже, чем планировалось изначально. В этом году модель будут собирать небольшими партиями для отладки оборудования и технологий, а полноценный запуск намечен на декабрь.

Фото: © Ineos © Ineos

Grenadier предназначен в первую очередь для поклонников классических рамных внедорожников. Он построен на раме лестничного типа, а спереди и сзади – подвешенные на пяти рычагах неразрезные мосты. Кузов изготавливается из алюминия, стали и композитов. У Grenadier постоянный полный привод, двухступенчатая раздаточная коробка Tremec и блокировка центрального дифференциала. В список базового оснащения включены тормоза Brembo.

Гамма двигателей состоит из трехлитровых рядных «шестерок» BMW. Бензиновый мотор B58 развивает 286 сил и 420 Нм крутящего момента, а дизельный B57 — 249 сил и 550 Нм момента. Коробка передач – безальтернативный восьмидиапазонный автомат с усиленным гидротрансформатором и ручным режимом работы.

На выбор предложены двух- и пятиместные исполнения, за которые в Великобритании придется заплатить 49 тысяч и 52 тысячи фунтов стерлингов соответственно (3,4-3,6 миллиона рублей по нынешнему курсу).