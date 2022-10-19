Вьетнамский автобренд Vinfast запатентовал в России два кроссовера

Вьетнамская автомобильная компания Vinfast оформила в России патенты на две перспективные модели, которые еще не были представлены. Об этом сообщает drom.ru.
Оба автомобиля — кроссоверы. У одной из моделей двухтоновое оформление кузова: капот и передние стойки окрашены в черный цвет. У другой — динамичный профиль и двухъярусное оформление фар (блоки ближнего и дальнего света в углах бампера).
О том, будут ли эти кроссоверы представлены на российском рынке не сообщается. Компания Vinfast планировала начать производство и продажи своих машин на территории России, однако до сих пор не сделала никаких заявлений.
Ранее сообщалось, что в открытой базе данных Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Haval Jolion китайской сборки. Автомобиль сертифицирован для продажи в России с двумя двигателями рабочим объемом 1,5 л и мощностью 143 и 149 л.с. соответственно.