Классическую Lada Niva оснастят турбомотором

Классическая Lada Niva Legend получит турбомотор. Правда, речь идет не о заводском внедорожнике. Турбированный агрегат сделает нижегородская фирма «Промтех», и будет ставить его на каблучок Lada Niva Kub. Пока проект находится на начальном этапе. Самая большая проблема — найти подходящий блок управления, поскольку вместо дефицитных деталей Bosch компания АвтоВАЗ теперь использует отечественные ЭБУ, которые плохо поддаются корректировке.

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Длиннобазный каблучок Lada Niva Kub нижегородской фирмы «Промтех» может обзавестись турбированным двигателем. По данным издания «Quto», вазовский агрегат оснастят небольшим турбокомпрессором. Он позволит поднять крутящий момент до приемлемых значений, но не сильно повлияет на ресурс мотора.

Проект «турбонивы» — частная инициатива, не имеющая отношения к АвтоВАЗу. На такую машину не будет распространяться заводская гарантия, только фирмы-производителя, то есть «Промтеха».

По словам Эдуарда Старченко, руководителя направления по развитию новых продуктов завода спецавтомобилей «Промышленные технологии», самой большой проблемой станет корректировка программы управления двигателем.

Если раньше на «Нивы» ставили блоки Bosch, для которых существуют готовые решения, то сейчас АвтоВАЗ использует отечественный ЭБУ, плохо поддающийся тонкой настройке. Одно из возможных решений — установка альтернативного блока с кастомным софтом.

Каблучок Lada Niva Kub сохранит все достоинства исходника: дорожный просвет 240 миллиметров и полный привод с понижающей передачей. Колесная база машины — 3050 миллиметров. Под новые размеры пришлось переделывать карданный вал и выпускную систему. Задняя часть кузова оригинальная, из пластика. Подвеска рессорная, с пневмобаллонами на задней оси.