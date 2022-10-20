70 автомобилей сгорели из-за непотушенной сигареты

В американском штате Техас на парковке семейной фермы Робинсонов, где проходил ежегодный осенний фестиваль, произошел серьезный пожар. По предварительным данным, огонь уничтожил более 70 автомобилей гостей праздника. Начальник пожарной охраны сказал, что расследование причин пока не закончено, однако по предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Фото: © Allie Augilar / Kcentv.com © Allie Augilar / Kcentv.com

По словам очевидцев пожара, огонь распространился практически моментально. Это обусловлено еще и тем, что в Техасе довольно жаркий климат и изобилие сухой травы. По предварительным данным, причиной такого серьезного возгорания стала непотушенная сигарета.

Судя по снимкам, масштабы пожара действительно внушительные. По предварительным подсчетам, сгорело 73 автомобиля, причем от большинства из них остался только обгоревший остов.

Allie Augilar / Kcentv.com

Allie Augilar / Kcentv.com

Лишь некоторым автомобилям «повезло», и у владельцев еще есть шанс восстановить машины.