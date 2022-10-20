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52 минуты назад

Новости автомира: 70 автомобилей сгорели на парковке из-за непотушенной сигареты

Motor.ru

В американском штате Техас на парковке семейной фермы Робинсонов, где проходил ежегодный осенний фестиваль, произошел серьезный пожар. По предварительным данным, огонь уничтожил более 70 автомобилей гостей праздника. Начальник пожарной охраны сказал, что расследование причин пока не закончено, однако по предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

70 автомобилей сгорели из-за непотушенной сигареты
Фото: © Allie Augilar / Kcentv.com© Allie Augilar / Kcentv.com

По словам очевидцев пожара, огонь распространился практически моментально. Это обусловлено еще и тем, что в Техасе довольно жаркий климат и изобилие сухой травы. По предварительным данным, причиной такого серьезного возгорания стала непотушенная сигарета.

Судя по снимкам, масштабы пожара действительно внушительные. По предварительным подсчетам, сгорело 73 автомобиля, причем от большинства из них остался только обгоревший остов.

Allie Augilar / Kcentv.com
Allie Augilar / Kcentv.com

Лишь некоторым автомобилям «повезло», и у владельцев еще есть шанс восстановить машины.

В середине сентября стало известно об еще одном случае пожара на парковке, который начался из-за довольно глупой оплошности — тогда владелец одного из припаркованных пикапов решил пожарить мясо на переносном гриле прямо в автомобиле и забыл его выключить. В итоге сгорели 11 автомобилей.

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