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46 минут назад

Toyota в ноябре-декабре начнет увольнение сотрудников в РФ

Национальная Служба Новостей

ООО «Тойота Мотор» (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) начнет увольнение сотрудников петербургского завода в ноябре-декабре текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Toyota начнет увольнение сотрудников в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По заявлению вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко, увольняющиеся по соглашению сторон, получат значительные компенсационные выплаты и сохранят ДМС на год после увольнения.

В конце сентября стало известно, что компания приняла решение полностью приостановить производство на петербургском заводе. Общее количество сотрудников завода, по оценке компании, на текущий момент составляет 2,35 тыс. человек.

Автоновости,Toyota,Валерий Москаленко,
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