Toyota начнет увольнение сотрудников в России

ООО «Тойота Мотор» (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) начнет увольнение сотрудников петербургского завода в ноябре-декабре текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По заявлению вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко, увольняющиеся по соглашению сторон, получат значительные компенсационные выплаты и сохранят ДМС на год после увольнения.