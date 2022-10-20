Игрушка для элиты: запас хода электрокаров остается серьезной проблемой

Издание Breitbart пишет об игрушке для элиты – новом электрокаре от GМ Cadillac Celestiq с ценником от 300 тысяч долларов и запасом хода всего в 300 миль – или около одной мили на каждую потраченную тысячу долларов.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Издание ссылается на отчет Business Insider, который сообщает, что за такую высокую цену покупатели получат седан с “преувеличенным дизайном концепт-кара и силуэтом, не похожим ни на что другое на дороге”, который будет изготавливаться вручную, иметь 5 экранов и стеклянную крышу, которую можно тонировать нажатием кнопки, а также много шика снаружи и внутри.

Однако желающие расстаться с 300 000 долларов получат всего 300 миль пробега от 111-киловаттной батареи автомобиля. Запас хода электромобилей по-прежнему остается серьезной проблемой для потребителей, желающих ездить на электричестве, особенно для тех, кто планирует использовать свой автомобиль для чего-либо, кроме простых поездок на работу.

В прошлом месяце YouTuber с 1,4 миллионами подписчиков попытался отбуксировать грузовик Ford Model A 1930 года на своем новом электрическом пикапе Ford F-150 Lightning 2023 года, но это закончилось “полной и тотальной катастрофой”, сказал он.

Грузовик, “буксирующий 3500 фунтов, не может проехать даже 100 миль”, сказал ютубер, добавив:

“Вы будете останавливаться каждый час для подзарядки, что займет около 45 минут, а это абсолютно не практично”.

Издание также рассказало о жителе Вайоминга Алане О’Хаши, который отправился в свою первую поездку на бюджетном электрокаре Nissan Leaf и потратил 15 часов для того, чтобы преодолеть 178 миль. Такое расстояние авто с ДВС преодолеет менее чем за три часа.