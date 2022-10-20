Оригинальные запчасти в России подорожали на 70%

Для отдельных моделей речь идет о росте чуть ли не в три раза, сообщает Autonews со ссылкой на участников рынка. Собеседники Business FM добавляют, что это отнюдь не предел. Каково состояние российского авторынка в эпоху параллельного импорта?
Оригинальный масляный фильтр на Renault Duster в начале года стоил примерно 350 рублей и почти 700 рублей — сейчас. Воздушный фильтр на VW Polo — чуть более 1 тысячи рублей тогда и почти 2 тысячи — сегодня. Свеча зажигания для Hyundai Creta: 500 рублей против 1400 рублей, то есть рост почти в три раза. Это данные аналитиков сети автосервисов «Вилгуд», которые приводит Autonews.
Среднее подорожание оригинальных запчастей оценивается в 70%, причем цены растут и на запчасти к моделям российской Lada.
О ценах для премиальных брендов рассуждает замдиректора по продаже автозапчастей федеральной сети Auto3N Алексей Черненко:
«Если оригинальный фильтр до санкций стоил порядка 1 тысячи рублей, то сейчас его стоимость — 5-6 тысяч рублей. Если раньше средняя цена на стекло BMW была порядка 15-20 тысяч рублей, то сейчас, скорее всего, оно будет от 60 тысяч рублей. Если взять автомасло, оно подорожало в три-четыре раза. Если раньше оригинальная канистра масла стоила около 3 тысяч рублей, то сейчас порядка 8-9 тысяч рублей».
Подорожание запчастей обусловлено в первую очередь дефицитом предложения. Основной скачок пришелся на весну, когда концерны один за другим замораживали деятельность в России, сегодня автоинфляция замедлилась, но не остановилась. Не помогают и последние новости — например, о закрытии завода Toyota в Петербурге, о продаже российских активов Nissan и Renault и о прекращении выпуска на предприятиях «Автотор» не только BMW, но и Hyundai и Kia.
Можно ли говорить о дефиците запчастей для иномарок? Комментирует заместитель председателя ассоциации автосервисов «РАСТО» Николай Янковский:
«С европейскими марками ситуация не изменилась, запчасти на ТО — расходники, фильтры, ремни, свечи, и так далее — с этим проблем никаких нет. Ценовая ситуация тоже не изменилась. К началу года — плюс 50% примерно. Дефицитными остаются электронные компоненты у премиальных автомобилей, но могу сказать, пока ни один автомобиль к забору не встал. Люди как-то выходят из положения, привозят. Сроки увеличились на сложные ремонты, связанные с электроникой. 95% то, с чем к нам приезжают, — это ТО, текущий ремонт, может быть ремонт немного посерьезней. В принципе, мы его выполняем. Более тяжелая ситуация с капитальными ремонтами двигателей, потому что, как правило, для него нужно несколько десятков различных компонентов: какие-то компоненты можно достать, каких-то компонентов в России нет, срок [доставки] где-то месяц-полтора».
Как писали на прошлой неделе «Известия» со ссылкой на автодилеров, параллельный импорт покрыл от 50% до 80% потребностей российского рынка в запчастях для иномарок, которые перестали поставлять в Россию. Одни собеседники газеты говорят о сохраняющемся дефиците, другие считают, что «вопрос можно считать решенным», хотя «ситуация далека от идеальной» и некоторым автовладельцам придется подождать от одного до трех месяцев.
А как обстоят дела с параллельным импортом самих машин? Рассказывает директор направления автомобилей с пробегом холдинга «Максимум» Александр Кустов:
«Если мы говорим про новые автомобили, то в какой-то части параллельный импорт заработал. Безусловно, сейчас у дилеров встречаются автомобили, которые они завезли по параллельному импорту. Но по той информации, которая есть у меня, это не приобрело массовых масштабов. Это локальные истории. Мне в этом вопросе тяжело сопоставить рынок новых автомобилей и с пробегом, но по ощущениям, на рынке автомобилей с пробегом, завезенных сюда по параллельному импорту, представлено больше, чем новых. Эти автомобили есть и ходят из разных стран. Есть автомобили действительно качественные, которые ввезены из Германии, а есть автомобили, которые не отличаются хорошим состоянием. Я бы сказал, что сейчас сформировалась природная картина, когда на российский рынок из новых автомобилей поставляются машины китайского и немного корейского производства, а все остальное — это дораспродажа остатков».
По словам собеседников «Газеты.ру», параллельный автоимпорт оказался под давлением на фоне частичной мобилизации. Согласно статье, спрос на ввезенные машины во второй половине сентября сократился на 30% на фоне роста предложения подержанных автомобилей.