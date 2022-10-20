Оригинальные запчасти в России подорожали на 70%

«Если мы говорим про новые автомобили, то в какой-то части параллельный импорт заработал. Безусловно, сейчас у дилеров встречаются автомобили, которые они завезли по параллельному импорту. Но по той информации, которая есть у меня, это не приобрело массовых масштабов. Это локальные истории. Мне в этом вопросе тяжело сопоставить рынок новых автомобилей и с пробегом, но по ощущениям, на рынке автомобилей с пробегом, завезенных сюда по параллельному импорту, представлено больше, чем новых. Эти автомобили есть и ходят из разных стран. Есть автомобили действительно качественные, которые ввезены из Германии, а есть автомобили, которые не отличаются хорошим состоянием. Я бы сказал, что сейчас сформировалась природная картина, когда на российский рынок из новых автомобилей поставляются машины китайского и немного корейского производства, а все остальное — это дораспродажа остатков».