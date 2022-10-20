Автомобили BMW будут предупреждать о царапинах на кузове

Компания BMW подала патентную заявку на систему обнаружения царапин, которая будет уведомлять владельца автомобиля о любых повреждениях кузова. Технология основана на пьезоэлектрическом эффекте: блок управления фиксирует электрический заряд, возникающий при деформации пленки, и передает информацию в бортовую систему машины либо в облачную платформу. Станет ли технология серийной, пока неясно.

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Патент BMW описывает систему, состоящую из сигнального устройства, блока управления и элемента обнаружения царапин, в роли которого выступает специальная плёнка. Так как через пленку течет ток, то возникает пьезоэлектрический эффект, модулируемый деформацией под воздействием внешней силы. Иными словами, при любом повреждении пленка генерирует электрические сигналы, которые можно проанализировать и превратить в поток данных.

После обнаружения царапин возможны несколько сценариев. Если пленка повреждена во время движения, водитель получит звуковое и визуальное уведомление. Если на парковке, данные будут переданы в облачную платформу, а оттуда — на смартфон владельца. Также система способна сохранять информацию о царапинах на будущее и включать камеры кругового обзора для записи происходящего рядом с автомобилем.