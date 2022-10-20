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25 минут назад

Geely начала продажи в Китае модели Geometry G6

Газета.Ru

Компания Geely начала продажи в Китае нового электрического седана Geometry G6. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены на модель начинаются от $21 200 (1,3 млн руб. по текущему курсу).

Geely начала продажи в Китае модели Geometry G6
Фото: carnewschina.comcarnewschina.com

Отмечается, что автомобиль выделяется узкими светодиодными фарами и скрытыми дверными ручками. В салоне на передней панели установлена полностью цифровая приборная доска и огромный центральный дисплей диагональю 14,6 дюйма.

Во всех комплектациях Geometry G6 оснащается единственным электродвигателем на передней оси, выдающим 204 л.с. Одной зарядки хватает, чтобы проехать от 480 до 620 км. Емкость батареи автомобиля не указана. Первые автомобили уже поступили к дилерам.

Автоновости,Geely,
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