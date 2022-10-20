Geely начала продажи в Китае модели Geometry G6

Компания Geely начала продажи в Китае нового электрического седана Geometry G6. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены на модель начинаются от $21 200 (1,3 млн руб. по текущему курсу).

Фото: carnewschina.com carnewschina.com

Отмечается, что автомобиль выделяется узкими светодиодными фарами и скрытыми дверными ручками. В салоне на передней панели установлена полностью цифровая приборная доска и огромный центральный дисплей диагональю 14,6 дюйма.