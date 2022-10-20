Японский автопроизводитель Isuzu расторгает контракт с «Соллерсом»

Общие вложения в проект могли достигнуть пяти миллиардов рублей, а на выходе должна была получиться модель УАЗ City. В последнее время это стало невозможным, поэтому было принято решение расторгнуть контракт.

Завод японской компании Isuzu в Ульяновске работает с 2012 года. За прошлый 2021 год предприятие выпустило 3,7 тысячи автомобилей, а предельная мощность составляет 5 тысяч автомобилей в год. С весны текущего года завод ушел в простой. При этом за период с января по сентябрь компания реализовала 531 автомобилей, что всего лишь на 8 процентов ниже прошлогоднего показателя.