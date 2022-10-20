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49 минут назад

Новости автомира: Японский автопроизводитель Isuzu расторгает контракт с «Соллерсом»

Motor.ruиещё 1

Российский автопроизводитель «Соллерс» и японская компания Isuzu расторгает специальный инвестиционный контракт (СПИК). Правильство России уже дало соответствующее разрешение. Причиной расторжения контракта стала потеря японского автопроизводителя интереса к дальнейшему сотрудничеству и созданию автомобилей совместно с российской компанией.

Японский автопроизводитель Isuzu расторгает контракт с «Соллерсом»
Фото: motor.rumotor.ru

Еще в конце 2021 года глава российского представительства Isuzu Фабрис Горлье сообщил, что компания планирует создать высоколокализованный автомобиль совместно с компанией «Соллерс» на шасси Isuzu.

Общие вложения в проект могли достигнуть пяти миллиардов рублей, а на выходе должна была получиться модель УАЗ City. В последнее время это стало невозможным, поэтому было принято решение расторгнуть контракт.

Завод японской компании Isuzu в Ульяновске работает с 2012 года. За прошлый 2021 год предприятие выпустило 3,7 тысячи автомобилей, а предельная мощность составляет 5 тысяч автомобилей в год. С весны текущего года завод ушел в простой. При этом за период с января по сентябрь компания реализовала 531 автомобилей, что всего лишь на 8 процентов ниже прошлогоднего показателя.

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