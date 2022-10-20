Россия обеспечена шинами на два года, но цены на них вырастут

Недостатка зимних шин в России не ожидается, однако цены на них все равно вырастут, считают опрошенные "Российской газетой" эксперты. Впрочем, ожидаемый рост стоимости будет связан с именно с ростом сезонного спроса на них.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Валерий Матыцин/ТАСС

В ряде регионов России зимний сезон уже начался. В каких-то он наступит несколько позже. Но у автовладельцев в это время года уже начинает болеть голова, на каких шинах ездить. А если учесть, какая проблема с их поиском была весной, то вопрос этот отнюдь не праздный. Ушли с российского рынка популярные производители шин. Были нарушены логистические поставки тех, кто остался. Но, как выясняется, не все так печально. Скорее даже наоборот. Это тот самый случай, когда сани готовили летом. Причем прошлым летом.

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Еще в прошлом году склады шин начали пополняться к нынешнему зимнему сезону. Как сообщал ранее исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов, запасы зимних шин на рынке формировались исходя из того, что будет продано 1,6 млн новых машин. Но сейчас, по итогам года, рынок может лишь приблизиться к 0,6 млн проданных автомобилей. Часть выпущенной продукции не была использована из-за остановок автозаводов иностранных концернов.

Для комплектации новых машин сейчас расходуются в основном массовые типоразмеры. Ведь в последние месяцы в России выпускаются и продаются в основном бюджетные модели, тогда как премиальных и редких шин потребуется меньше, чем прежде.

Его поддерживает директор по сервисному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов. "Запаса шин на российском авторынке хватит в среднем на два года. Всего в стране более 80 млн шин, из них 33 млн - зимних. При этом зимних шин в продаже на 43% больше, чем было год назад. Нужно учесть, что объемы продаж новых автомобилей в этом году ниже, чем в 2021 году, поэтому потребность в зимних шинах в ближайшие месяцы будет умеренной", - говорит эксперт.

Так же считает и директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков. По его словам, ежегодно граждане России покупают больше 4 млн шин. После ухода с отечественного рынка крупных западных производителей ассортимент экспортируемой продукции резко сократился. Однако ситуация не внушает опасений, так как внутренний запас шин сейчас составляет 34 млн штук. Этого хватит на 20-24 месяца при текущем уровне спроса. Моделей достаточно во всех ценовых сегментах.

Конечно, в связи с уходом некоторых компаний модельный ряд изменился. Однако, по словам Тимашова, ушли с российского рынка далеко не все зарубежные производители. Так, Continental выпускает продукцию в Калуге, Pirelli - в Воронеже, а Bridgestone - в Ульяновске. Китайские производители обеспечивают шинами четверть российского рынка. У них хорошее качество и доступная цена. В целом на импортную продукцию приходится 35% объема рынка. Шины поставляют кроме китайских заводов компании из Гонконга, Южной Кореи, Турции, Узбекистана. В премиум-сегменте шин достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос. Эту нишу также заполняют китайские производители, к тому же шины поставляют в рамках параллельного импорта из других стран.

Да, автовладельцам стоит приглядеться к шинам китайских производителей, которые продолжают укреплять позиции на российском рынке. По словам Серебрякова, каждый четвертый купленный комплект в 2022 году был произведен в Китае. Качество шин удовлетворяет потребителей. Продукции достаточно и в эконом-сегменте, и в премиальной линейке. Благодаря доступной цене продукция пользуется высоким спросом у покупателей.

Переориентация рынка шин пошла на пользу и российским производителям, считает эксперт. Покупатели быстро нашли качественную альтернативу европейским брендам. Чтобы удовлетворить выросший спрос, изготовители стали расширять товарную линейку, не повышая цен.

И тут возникает вопрос о том, во сколько обойдется комплект шин при новых условиях рынка. Средняя стоимость шин для легковых автомобилей выросла на 46%, до 6,8 тысячи рублей за штуку относительно прошлого года, говорит Тимашов.

Как отмечает Серебряков, цены на шины после резкого весеннего подорожания вернулись к уровню декабря 2021 года. Сейчас средняя стоимость комплекта зимней резины от российского производителя составляет 20 000 рублей. Аналогичный набор из Беларуси обойдется в 25 000 рублей. Шины китайского производства будут стоить 28 000 рублей. Благодаря такой конкуренции роста цен на товар в ближайшее время не ожидается.

Тем не менее российские автолюбители часто спохватываются поменять шины, когда уже выпадает снег. И тут возникает резкий спрос на них. Что, конечно, тут же сказывается и на цене. Поэтому лучше озаботиться приобретением комплектов зимних шин заранее. Цены в этом сезоне на них точно не снизятся.

Комментарий

Алексей Гришин, аналитик автомобильного сайта Дром:

- Значительно вырос спрос на шины из Китая и России. Интерес к китайской продукции у автолюбителей увеличился на треть (33%), а российские шины стали искать на 29% чаще. Предложение сократилось у всех производителей, кроме тех же российских и китайских - количество объявлений по ним выросло на 25% и 11% соответственно. Самыми популярными марками из Поднебесной стали Triangle и Goform, среди резины отечественного производства лидируют Cordiant и Viatti.

Дефицита резины не будет, но могут быть сложности с поиском непопулярных размеров по приемлемой цене.

В среднем стоимость резины за год увеличилась на 30%, стоимость б/у комплекта резины сейчас составляет 20 000 рублей, что на 5000 рублей дороже, чем в сентябре 2021 года, но на 1000 рублей дешевле, чем весной этого года.