Renault попыталась высмеять электрические грузовики Tesla

Подразделение Renault Trucks опубликовало рекламный ролик, в котором подкалывает Tesla с её планами по выпуску электрического грузовика Semi. Пока одни обещают, мы - делаем - такой основной посыл видео "французов".
Сюжет начинается с того, что мужчина клеит на рекламный щит плакат Tesla. На нём изображён Semi и надпись: "Полностью электрический. Semi. Будущее перевозок". Затем мужчина переглядывается с водителем грузовика, на котором он приехал для выполнения работ, и направляется в кабину. "Рекламщики" уезжают на следующий объект на электрическом Renault E-Tech D. Появляются титры: "Есть те, кто обещает, а есть те, кто уже преодолевает мили". Также в Renault отметили, что передали клиентам более 300 электрогрузовиков.
Ирония в отношении Tesla в данном случае выглядит, как признание поражения от сильного игрока в сегменте электрокаров: при разумной стоимости преимущество будет отдаваться Semi, так как его запас хода больше, чем у реношного грузовика: 805 против 560 км.
Первые серийные Semi Tesla обещает поставить крупной компании уже в начале декабря.