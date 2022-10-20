Renault попыталась высмеять электрические грузовики Tesla

Сюжет начинается с того, что мужчина клеит на рекламный щит плакат Tesla. На нём изображён Semi и надпись: "Полностью электрический. Semi. Будущее перевозок". Затем мужчина переглядывается с водителем грузовика, на котором он приехал для выполнения работ, и направляется в кабину. "Рекламщики" уезжают на следующий объект на электрическом Renault E-Tech D. Появляются титры: "Есть те, кто обещает, а есть те, кто уже преодолевает мили". Также в Renault отметили, что передали клиентам более 300 электрогрузовиков.