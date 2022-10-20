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1 час назад

Новости автомира: Renault попыталась высмеять электрические грузовики Tesla

Российская Газета

Подразделение Renault Trucks опубликовало рекламный ролик, в котором подкалывает Tesla с её планами по выпуску электрического грузовика Semi. Пока одни обещают, мы - делаем - такой основной посыл видео "французов".

Renault попыталась высмеять электрические грузовики Tesla
Фото: Renault TrucksRenault Trucks

Сюжет начинается с того, что мужчина клеит на рекламный щит плакат Tesla. На нём изображён Semi и надпись: "Полностью электрический. Semi. Будущее перевозок". Затем мужчина переглядывается с водителем грузовика, на котором он приехал для выполнения работ, и направляется в кабину. "Рекламщики" уезжают на следующий объект на электрическом Renault E-Tech D. Появляются титры: "Есть те, кто обещает, а есть те, кто уже преодолевает мили". Также в Renault отметили, что передали клиентам более 300 электрогрузовиков.

Ирония в отношении Tesla в данном случае выглядит, как признание поражения от сильного игрока в сегменте электрокаров: при разумной стоимости преимущество будет отдаваться Semi, так как его запас хода больше, чем у реношного грузовика: 805 против 560 км.

Первые серийные Semi Tesla обещает поставить крупной компании уже в начале декабря.

Автоновости,Renault,Tesla,
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