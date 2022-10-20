Законопроект о бесплатных местах для инвалидов на платных парковках отклонен

Госдума отклонила без обсуждения законопроект, позволяющий инвалидам бесплатно парковать машины на любых местах для платной парковки, а не только на специально выделенных. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Поправки к закону «О социальной защите инвалидов», разрешающие инвалидам парковаться на платных местах в случаях, если специализированные инвалидные места заняты, были внесены в нижнюю палату парламента депутатами от ЛДПР.

В пояснительной записке парламентарии отметили, что иногда люди с ограниченными возможностями вынуждены «искать свободные бесплатные места на других парковках, что не всегда удобно, либо размещать транспортное средство на свободном месте платной парковки и оплачивать это место по определенному для всех автовладельцев тарифу».

Законопроект поддержали власти 15 субъектов РФ, в том числе Госсобрание Республики Саха (Якутия), Алтайское краевое заксобрание, парламенты Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик.

При этом правительство в своем заключении указало на отсутствие данных, подтверждающих данную проблему. В кабмине подчеркнули, что авторы инициативы не привели «анализа статистической информации и данных правоприменительной практики, свидетельствующих о неэффективности действующей нормы», которая предусматривает выделение не менее 10% мест на парковке для инвалидов.

«Это антисоциальный подход, когда выделяются всего несколько мест для инвалидов, и они постоянно заняты, а инвалиды паркуются на местах общего пользования, и им потом выставляют штраф за неоплату», - заявил по итогам голосования зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, пообещав продолжить работу в этом направлении.