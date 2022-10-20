Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
23 минуты назад

Законопроект о бесплатных местах для инвалидов на платных парковках отклонен Госдумой

Алиса Селезнёва

Госдума отклонила без обсуждения законопроект, позволяющий инвалидам бесплатно парковать машины на любых местах для платной парковки, а не только на специально выделенных. Об этом сообщает «Коммерсант».

Законопроект о бесплатных местах для инвалидов на платных парковках отклонен
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Поправки к закону «О социальной защите инвалидов», разрешающие инвалидам парковаться на платных местах в случаях, если специализированные инвалидные места заняты, были внесены в нижнюю палату парламента депутатами от ЛДПР.

В пояснительной записке парламентарии отметили, что иногда люди с ограниченными возможностями вынуждены «искать свободные бесплатные места на других парковках, что не всегда удобно, либо размещать транспортное средство на свободном месте платной парковки и оплачивать это место по определенному для всех автовладельцев тарифу».

Законопроект поддержали власти 15 субъектов РФ, в том числе Госсобрание Республики Саха (Якутия), Алтайское краевое заксобрание, парламенты Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик.

При этом правительство в своем заключении указало на отсутствие данных, подтверждающих данную проблему. В кабмине подчеркнули, что авторы инициативы не привели «анализа статистической информации и данных правоприменительной практики, свидетельствующих о неэффективности действующей нормы», которая предусматривает выделение не менее 10% мест на парковке для инвалидов.

«Это антисоциальный подход, когда выделяются всего несколько мест для инвалидов, и они постоянно заняты, а инвалиды паркуются на местах общего пользования, и им потом выставляют штраф за неоплату», - заявил по итогам голосования зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, пообещав продолжить работу в этом направлении.

Ранее правительством России были утверждены изменения знаков парковки для инвалидов. Теперь рядом с буквой P на знаке появится стилизованное изображение инвалида-колясочника.

Автоновости,Ярослав Нилов,Коммерсант,ЛДПР,Госдума,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители