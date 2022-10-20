Alpine выпустила велосипед за полмиллиона рублей

Компания Alpine в сотрудничестве с Lapierre выпустила ллимитированный велосипед Aircode DRS Alpine с карбоновой рамой, окрашенной в стиле спорткара Alpine A110 R. Шоссейник получил топовые компоненты Shimano, углепластиковые колеса и цену в 9000 евро, что соответствует 540 тысячам рублей.

Углепластиковые детали кузова — отличительная черта Alpine A110 R. Поэтому рама и шоссейника Lapierre Aircode DRS Alpine тоже сделана из композита, а точнее — трех видов однонаправленных углеродных лент. Стоит велосипед 9 000 евро, или 540 000 рублей. Цена складывается из небольшого тиража — 110 экземпляров — и топовых компонентов Shimano.

Сюда входят групсет Dura-Ace Di2 с беспроводным переключением передач, тормоза RTMT900 и каретка Pressfit SMBB7241B. Колеса — карбоновые Lapierre с шинами Continental GP5000S. Рама велосипеда оформлена в стиле Alpine A110 R: основной цвет — синий Matte Racing Blue; логотипы, подседельная труба и часть нижней трубы выполнены в черном Deep Black.