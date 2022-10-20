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31 минуту назад

Новости автомира: Alpine выпустила велосипед с дизайном спорткара A110 R

Motor.ru

Компания Alpine в сотрудничестве с Lapierre выпустила ллимитированный велосипед Aircode DRS Alpine с карбоновой рамой, окрашенной в стиле спорткара Alpine A110 R. Шоссейник получил топовые компоненты Shimano, углепластиковые колеса и цену в 9000 евро, что соответствует 540 тысячам рублей.

Alpine выпустила велосипед за полмиллиона рублей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Углепластиковые детали кузова — отличительная черта Alpine A110 R. Поэтому рама и шоссейника Lapierre Aircode DRS Alpine тоже сделана из композита, а точнее — трех видов однонаправленных углеродных лент. Стоит велосипед 9 000 евро, или 540 000 рублей. Цена складывается из небольшого тиража — 110 экземпляров — и топовых компонентов Shimano.

Сюда входят групсет Dura-Ace Di2 с беспроводным переключением передач, тормоза RTMT900 и каретка Pressfit SMBB7241B. Колеса — карбоновые Lapierre с шинами Continental GP5000S. Рама велосипеда оформлена в стиле Alpine A110 R: основной цвет — синий Matte Racing Blue; логотипы, подседельная труба и часть нижней трубы выполнены в черном Deep Black.

В ряде магазинов Lapierre велосипеды Aircode DRS Alpine появятся через несколько дней. Первые поставки запланированы на начало 2023 года. К слову, приблизительно за ту же цену (9500 евро) можно было купить даункантрийный двухподвес Alpha Polestar edition, собранный на компонентах SRAM XX1 Eagle AXS либо Shimano XTR M9100 и оснащенный «воздушкой» Öhlins RXF34 m.2 29″ с ходом 130 миллиметров.

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